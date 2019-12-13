Kendileri beka sorunu oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’nin beka sorunu olduğunu söyleyenlerin varlığı Türkiye için beka sorununa dönüşmüştür” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, kısa süre önce partisinin Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı’nda ‘Radikal Demokrat Deklarasyonu’ açıkladı. Deklarasyon hakkında bilgi veren Uysal, “Türkiye’de siyasette, toplumun çeşitli alanlarında ve devlet iradesinde kusurlar var. 16 Nisan referandumu ile birlikte kamplar halinde siyaset yapar hâle geldik. İçe dönük siyaset anlayışı, her muhalif sesi kriminalize ederek devre dışı bırakma yolu demokratik tavır alanlarını daraltan bir durum oluşturuyor. Bölgemizde de ciddî meydan okumalar ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye’nin siyasal iklim değişikliğine ihtiyacı var. Ülke siyasetini bir ortak paydada buluşturma ihtiyacı hissediyoruz. Bu ortak paydayı milli mutabakat çerçevesinde Türkiye’nin var etmesi gerekiyor. Demokrat Parti olarak ülkenin değişen şartlarında referanslarımız sabit kalmak kaydıyla günceli de anlayarak yeni siyasi iklimde kendimize daha geniş yer bulmak amacındayız” dedi.

İktidara yakınsanız her şey mübah

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Uysal, “Türkiye’de demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde Anayasal düzen ile Ana Yasalı düzenleri ayırt etmek lâzım. Anayasal düzenler temel hak ve hürriyetleri hiç kimsenin vesayetine bırakmadan teminat altına alır. Ama bugün iktidar kanadına yakınsanız her şey mubah… AK Parti iktidarının Suriye krizinin başlamasından sonra yaptığı Türkiye’nin kudret kapasitesini aşan bir tercih. Komşu ülkede bir rejim değiştirme teşebbüsü içerisine girmesini Türkiye bugün ulusal güvenlik riskini daha da yükselterek, bu açığı da kapatmak için şehitler vererek mücadele veriyor. Başta Suriye meselesi olmak üzere Türkiye’nin millî güvenlik endişeleri, beraberinde iktisadî bünyeye depo ettiğimiz riskler, kendi içimizdeki toplumsal kutuplaşmanın artmasıyla ülkenin AK Parti’yi ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyamaz hale geldiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin aslî vazifesine kavuşması gerek

Gazete Duvar’ın haberine göre, “Türkiye’nin beka sorunu olduğunu söyleyenlerin varlığı Türkiye için beka sorununa dönüşmüştür” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Bu sistem işlemediği gibi iktidar partisi kendi grubunu tasfiye etti. Parlamentolar Magna Carta’dan bu yana vergi verenlerin hesabını sorduğu merkezdi. Meclisin bu hüviyeti elinden alınmış. Bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla TBMM’nin kendi aslî vazifesine kavuşması gerekir. Türkiye’nin yöneticilerinin şahsi zaafiyetlerinin bu ülkenin millî güvenlik açığı haline dönüşmesi gibi bir risk var. Bu açıdan Türkiye’nin bir beka endişesi var. Beka sorunu olup olmamasından ziyade bu soru toplumun zihnine düştüğü zaman bunun altından Türkiye kalkamaz. Böyle bir endişe bizde de var.”