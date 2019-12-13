"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Kendileri beka sorunu oldu

13 Aralık 2019, Cuma 00:50
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’nin beka sorunu olduğunu söyleyenlerin varlığı Türkiye için beka sorununa dönüşmüştür” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, kısa süre önce partisinin Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı’nda ‘Radikal Demokrat Deklarasyonu’ açıkladı. Deklarasyon hakkında bilgi veren Uysal, “Türkiye’de siyasette, toplumun çeşitli alanlarında ve devlet iradesinde kusurlar var. 16 Nisan referandumu ile birlikte kamplar halinde siyaset yapar hâle geldik. İçe dönük siyaset anlayışı, her muhalif sesi kriminalize ederek devre dışı bırakma yolu demokratik tavır alanlarını daraltan bir durum oluşturuyor. Bölgemizde de ciddî meydan okumalar ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye’nin siyasal iklim değişikliğine ihtiyacı var. Ülke siyasetini bir ortak paydada buluşturma ihtiyacı hissediyoruz. Bu ortak paydayı milli mutabakat çerçevesinde Türkiye’nin var etmesi gerekiyor. Demokrat Parti olarak ülkenin değişen şartlarında referanslarımız sabit kalmak kaydıyla günceli de anlayarak yeni siyasi iklimde kendimize daha geniş yer bulmak amacındayız” dedi.

İktidara yakınsanız her şey mübah

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Uysal, “Türkiye’de demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde Anayasal düzen ile Ana Yasalı düzenleri ayırt etmek lâzım. Anayasal düzenler temel hak ve hürriyetleri hiç kimsenin vesayetine bırakmadan teminat altına alır. Ama bugün iktidar kanadına yakınsanız her şey mubah… AK Parti iktidarının Suriye krizinin başlamasından sonra yaptığı Türkiye’nin kudret kapasitesini aşan bir tercih. Komşu ülkede bir rejim değiştirme teşebbüsü içerisine girmesini Türkiye bugün ulusal güvenlik riskini daha da yükselterek, bu açığı da kapatmak için şehitler vererek mücadele veriyor. Başta Suriye meselesi olmak üzere Türkiye’nin millî güvenlik endişeleri, beraberinde iktisadî bünyeye depo ettiğimiz riskler, kendi içimizdeki toplumsal kutuplaşmanın artmasıyla ülkenin AK Parti’yi ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyamaz hale geldiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. 

TBMM’nin aslî vazifesine kavuşması gerek

Gazete Duvar’ın haberine göre, “Türkiye’nin beka sorunu olduğunu söyleyenlerin varlığı Türkiye için beka sorununa dönüşmüştür” diyen Uysal, şöyle devam etti:  “Bu sistem işlemediği gibi iktidar partisi kendi grubunu tasfiye etti. Parlamentolar Magna Carta’dan bu yana vergi verenlerin hesabını sorduğu merkezdi. Meclisin bu hüviyeti elinden alınmış. Bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla TBMM’nin kendi aslî vazifesine kavuşması gerekir. Türkiye’nin yöneticilerinin şahsi zaafiyetlerinin bu ülkenin millî güvenlik açığı haline dönüşmesi gibi bir risk var. Bu açıdan Türkiye’nin bir beka endişesi var. Beka sorunu olup olmamasından ziyade bu soru toplumun zihnine düştüğü zaman bunun altından Türkiye kalkamaz. Böyle bir endişe bizde de var.”

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    Başakşehir Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükseldi

    Kendileri beka sorunu oldu

    İlân edilmemiş sıkıyönetim

    Uysal'dan Ermeni tasarısına sert tepki: Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür

    Köprüye var, EYT’liye yok

    Çocuk dostu medya istiyoruz

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosuna sert tepki

    Bediüzzaman istibdada karşı dik durdu

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız

    Rusya'ya giden 18 ton Türk narı geri gönderildi

    Valilik açıkladı: Hakkari’de 5 bölge giriş çıkışa yasaklandı

    Şimdi de Senato'da kabul edildi

    Savunma projeleri karara bağlandı

    'tr' uzantısı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti

    İBB hizmetlerine zam yapıldı

    Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

    Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

    UEFA 'asker selamı' ile ilgili kararını verdi

    TRT’nin haber sunamaması büyük kriz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde OHAL tahribatı
    Ahmet BATTAL

    Hayırlı bir başlangıç için ümitliyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tavuğun başına gelen...
    Genel

    İlân edilmemiş sıkıyönetim
    Faruk ÇAKIR

    Dünya yıkılsa bile adalet yerini bulmalı
    Şükrü BULUT

    Cemaatlerin para ve mülkle imtihanı
    Cevher İLHAN

    “Menfaat üzerine dönen siyaset”in “fenâ neticeleri”
    Genel

    Uysal'dan Ermeni tasarısına sert tepki: Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl okunmalı?
    Genel

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.