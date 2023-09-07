Kerkük’te barışı koruyalım

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük’ün huzuru ve toplumsal barışının korunması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirterek, kentteki tüm siyasi parti ve tarafları “şeref belgesi” imzalamaya çağırdı.

ITC Başkanı Turan, düzenlediğin basın toplantısında, Kerkük’te yıllardır sorun ve gerilimlerin yaşanmadığına vurgu yaparak, gerilimlere yer verilmemesi ve olayların tırmandırılmaması çağrısında bulundu. “Yaşanan infiallere son verilmelidir” diyen Turan, “Tüm taraflar yuvarlak masada oturup şehrin bugünü ve geleceği ile ilgili ortak karar alınmalı” ifadesini kullandı. Şehrin huzuru ve toplumsal barışının korunması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini aktaran Turan, tüm siyasi tarafların Kerküklüler için taahhütte bulunmasını talep etti. Tek taraflı idareyle kentin yönetilemediğinin yıllarca tecrübe edildiğine de dikkat çeken Turan, tüm tarafların yönetime dahil edilmesinin de bu anlaşmada yer almasını istedi. AA

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