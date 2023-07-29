Keşan’ın 1.5 aylık suyu kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı’nda su seviyesinin 4 milyon metreküpe gerilemesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılmaya başlandı.

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan’a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı. Bölgede bazı önlemler alınırken, vatandaşlar da belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılıyor. SMS’lerde suyu bilinçsizce kullananları uyarılması ya da Alo 153 Hattı’ndan belediyeye ihbar edilmesi istendi. Haber Merkezi

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