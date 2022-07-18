Kesin arttıracak

The Economist, Türkiye’de enflasyonun üç haneye yükseldiğini gündemine taşıdı. Analizde seçimlere işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “harcamaları artıracağının neredeyse kesin” olduğu iddia edildi.

The Economist’den Türkiye yorumu: Seçimi işaret etti

The Economist’in son sayısında, Türkiye’de artan enflasyon ve yoksulluğa dair dikkat çeken bir yazıya yer verildi. Sözcü’nün haberine göre, “Türkiye üç haneli enflasyonla boğuşuyor” başlıklı makalede, bu seneki kurban bayramının nasıl geçtiğine dair izlenimler de yer aldı. Dünya genelinde insanların artan enflasyonla birlikte yaşamayı öğrenmekte olduğunu, Türkiye’de ise insanların kontrolden çıkan enflasyonla karşı karşıya bulunduğunu aktaran The Economist, hükümetin yayımladığı enflasyon rakamlarına da güvenilmediğine işaret etti ve haziranda resmi enflasyon yüzde 79 olurken bağımsız araştırmacıların bu oranı yüzde 160 ölçtüğünü, araştırmalara göre halkın yüzde 70’inin resmi enflasyon yerine bu rakama inandığını aktardı.

MİLYONLARCA KİŞİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINA DÜŞTÜ

TL’deki hızlı değer kaybı ve artan enflasyonla birlikte orta sınıfın eridiğine işaret edilen makalede, mavi yaka çalışanlardan, gençlerden ve emeklilerden milyonlarca kişinin yoksulluk sınırının altına düştüğü, bu sınırın da dört kişilik bir aile için yaklaşık 1200 dolar olduğu aktarıldı. Söz konusu özel tüketim harcamaları ve rekor kıran ihracatla birlikte ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdüğünü ancak çok az Türk’ün bu büyümenin faydasını hissettiğini öne süren dergi, insanların yüzde 70’ten fazlasının son bir yılda ekonomik durumlarının kötüye gittiğini söylediğini, iyiye gitti diyenlerin oranının sadece yüzde 10 olduğunu kaydetti.

“ERDOĞAN SEÇİM ÖNCESİ HARCAMALARI ARTTIRACAK”

Önümüzdeki yıl için seçimlerin yapılacağını hatırlatan dergi, siyasi hayatı tehlikede olan Erdoğan’ın harcamaları artıracağının neredeyse kesin olduğunu öne sürdü. Yılın ilk birkaç ayında ekonomiye güç veren tüketici talebindeki artışın gücünün tükenmeye başladığına değinen dergi, sıradan Türklerin enflasyonla baş etme yollarının tükenmekte olduğunu yazdı.

Haber Merkezi