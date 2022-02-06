Kesinti Isparta’yı perişan etti

Isparta’daki yoğun kar yağışı sebebiyle 60 saati aşkın elektriksiz kalanan vatandaşlar bir yetkilinin gelip müdahale etmesini bekledi.

Diken’in haberine göre, hayatın felç olduğunu, elektriklerin yanında suların da kesildiğini söyledi. Bir Covid-19 hastası “Hastayım, üşüyorum, çaresizim” diyerek, yetkililerin elektriğin ne zaman geleceğine dair bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi. Başka bir Ispartalı vatandaş ise “İstanbul’a koşan bakanlar nerede? Bir yetkili yok. Türkiye sesimizi duyuyor mu merak ediyorum?” dedi. Ağlayarak konuşan bir vatandaş ise “Üç gündür elektrik yok. Üşüyoruz artık. Duyun sesimizi. Kendimizi mi yakmamız lâzım sesimizi duyurmak için” ifadelerini kullandı.

NE OLDU, NE DEDİLER?

Isparta’da geçen perşembe ve cuma günü etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kırılan dallar elektrik tellerine zarar vermişti. Bu sebeple şehrin merkezinde birçok mahallede arıza yaşandı. Isparta’ya elektrik sağlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) en son açıklamasında tedbir alındığı ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olduğu belirtilmişti. Personel ve araç takviyesi yaparak kente elektrik verme çalışmalarına devam edildiği de ifade edilmişti. AEDAŞ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li çete’ olarak tanımladığı Cengiz ve Kolin Holding tarafından işletiliyor. Öte yandan AKP yönetimindeki Isparta Belediyesi de 70 personelin ve kar küreme araçlarının sahada olduğunu söylemişti. Ancak Ispartalı vatandaşlar ve CHP il başkanlığı, söz konusu personeli ve araçları sahada hâlâ göremediklerini söyledi.

48 saatin sonunda bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı ancak kentin büyük bir kısmında 60 saati aşkındır elektrik verilemiyor.



Hastaneler ise jeneratörlerle hizmet veriyor

Vatandaşlar telefonlarını şarj edebilmek için süpermarketlere gidiyor. Marketlerin önünde kuyrukların olduğunu, iletişimi kaybetmemek için beklemek zorunda olduklarını belirten vatandaşlar da var. En temel gıda olan ekmeğe ulaşım da zor. Fırınların çoğunda elektrik olmadığı için ekmek yapılamıyor. Jeneratörü olan fırınlardan ekmek temini yapılıyor.

Haber Merkezi