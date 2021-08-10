Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı Gökbel Köyü sakinleri yaralarını sarmaya çalışıyor.

Gökbel Köyü’nden başka bir yerde hiç yaşamamış olan 85 yaşındaki Mehmet Gönül, köylü yardım çağrılarının cevapsız kaldığı gibi bir ara gözaltına alındığını söylüyor. Kendi evinin yerini eliyle işaret eden Gönül, ‘‘Benim evim ormana en yakın ev. O akşam ileride seyrek seyrek ışık (ateş) gözüküyordu. Oraları söndürelim arkadaşım diyorum. Hiç kimse oralı olmuyor. Gittim komutana ‘evimi kurtarın’ dedim. O da ‘yanımda bakan var’ dedi. Ben de ‘bakanı yiyor muyum’ deyince beni jandarma kolumdan tuttu götürdü. Ama karakola girmedim geri kaçtım. Çok zeytinliğim yandı. Ama en çok ormanlara yanıyorum. Keşke arazimin tümü gitseydi de orman yanmasaydı’’ diyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, evinin çevresindeki ağaçları keserek yangının evine sıçramasını engelleyen İbrahim Günyel, ailesi ve arkadaşlarıyla 1 Ağustos günü yaşadıklarını anlatırken ara ara boğazı düğümleniyor. “Gençliğimiz çocukluğumuz, her şeyimiz gitti. Keşke evim yanaydı, ama şu orman yanmayaydı. Evi tekrar dikerdik, ama bu zeytinleri bir daha nasıl tekrar dikeceğiz. Ben kızıma ne diyeceğim? Buraları kurtaramadığımızı nasıl anlatacağım, bilemiyorum.’’