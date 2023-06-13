Keyfî biçimde tahliye edilmiyor

Gezi Parkı davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliyesi için meslektaşları imza kampanyası başlattı.

‘Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları’nın “Can Meclis’e Gelsin” başlıklı imza metninde, “Anayasa’nın 83. maddesi ile Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararlarına aykırı ve keyfi biçimde tahliye edilmemektedir. Av. Can Atalay’ın siyasi haklarını ihlal eden, seçmenlerin iradesini çiğneyen bu hukuksuz ve keyfi uygulamaların bir an önce terk edilmesini, Can’ımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, kürsüdeki yerine kavuşmasını, derhâl serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi. Ankara - Anka

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