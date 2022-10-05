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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Keyfî bir suç uyduruluyor

05 Ekim 2022, Çarşamba 19:02
Bilişim ve İnternet Hukuku Uzmanı, Altınbaş Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Sınar, tasarıdaki en önemli sıkıntının, 29. maddede yer aldığına dikkate çekerek, “Bu madde ile Türk Ceza Kanunu’na yalnızca sosyal medya kullanımına özgü bir suç tipi ihdas edilerek, bireylerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle doğrudan cezalandırılabilmeleri mümkün hale getiriliyor” dedi.

Keyfi davranışlar  

Sınar, “Suç tipinin madde metninde ve gerekçesinde de bu konuda hiçbir saptamaya yer verilmemiş olmasının, gerçeğe aykırılığın tespiti hususunda tamamen keyfi davranılmasına elverişli bir zemin oluşturuluyor. Her gün milyonlarca insanın on milyonlarca paylaşım yaptığı sosyal medyada bir kullanıcının cımbızla seçilen anlık, basit, sıradan bir sosyal medya iletisi, isnat edilen suçları işlediği tespitinin nasıl bir ölçütle belirlenecek. Anlaşılacağı üzere tek ölçüt, paylaşımlar hakkında ceza soruşturmaları açan Cumhuriyet savcılarının değerlendirmeleridir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören

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