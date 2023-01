AKP’nin kurucularından Kemal Albayrak, “Hukuk siyasetin köpeği diyen Perinçek bu iktidarın etkin gücü oldu. Keyfî idare istibdat ve zulüm getirdi” dedi.

Sümeyye Işıkçı - İstanbul

Eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, kurucularından biri olduğu AKP’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar içindeki dönüşümünü Yeni Asya’ya değerlendirdi. Albayrak, “Hukuk siyasetin köpeği diyen Perinçek bu iktidarın etkin gücü oldu. Keyfî idare istibdat ve zulüm getirdi” dedi.

Albayrak, yola çıkarken 3Y (yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar) ile mücadele ilkesi olan AKP’nin gelinen noktada yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar ile anılması hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Ak Parti yola çıkarken sadece 3Y ile mücadele gündemini dile getirmedi. Demok-ratikleşme, adalet, insan hakları, kalkınma, ilmî gelişmeler, inanç özgürlüğü, Avrupa Birliği ilişkileri ve daha pek çok alanda programlar ve taahhütler ortaya koydu. İlk dönemlerde bu alanlarda yapılanlar, karşı mahallelerin de ilgisini çekti. Hatta korkuları giderme çabaları görüldü. Yasal zeminlerde bunu garanti altına alma yollarının bir kısmı kademe kademe gerçekleşti. İçte ve dışta uyum önemliydi. Yani kuruluş hedeflerinin görünen yüzü iyimserdi. Bugünün AKP’si tek yüzlü bir anlayıştan tamamen kendi safının çıkarlarını düşünen çok yönlü yüzlülüğe evrildi.”

Perinçek bu iktidarın etkin gücü oldu

“Geçmişte mücadele ettiği kesimlerle mecburiyetten anlaşma yolunu seçti” diyen Albayrak, “Ülke denetimsiz bir alana çevrildi. Kamu kaynakları yağmalandı. Bunları inceleyecek bir merci kalmadı yok edildi. Siyasetin devlet kurumlarına hakimiyeti doğruları anlatan muhalif yapılara bir tuzak aracı haline geldi. Cumhuriyet tarihinde bu derece kirliliğin ve usulsüzlüğün araştırılmadığı bir dönem yok. İktidar lehine kutsallar kirliliği kapatan araçlara dönüştü. Hukuk siyasetin köpeği diyen Perinçek bu iktidarın etkin gücü oldu. Keyfî idare istibdat ve zulüm getirdi. Ekonomik çöküş toplumsal sıkıntıları getirdi. Sanatçı, düşünür, basın, siyasetçi kim varsa bu yanlışları uyaranlar potansiyel suçlu tayin edildi. Devlet imkanları tuzak kurma araçlarına dönüştü. Açlık ve yoksulluklar, yasaklar, yolsuzluklar toplumu köleliğe götürdü. Bunların yaptıkları işler ilerde kötülüklerle anılacak tez konularına yol açabilir. İdeolojik ve ayrıştırıcı militanlaşma körüklendi. Ülke tüm gayri meşru işlerin alanı haline getirildi. Siyaset ve iktidar sorun çözmek yerine sorunların kaynağı oldu. Organize bir şekilde suç örgütleri korundu. Araştırılmadı. Her sır yok edildi. Ekiplerini tutsak eden liderler ahenge önderlik edemez. Sonu hüsrana, acılara, adaletsizliğe gider ve gitti” ifadelerini kullandı.

Hür basının çoğu yok edildi

Kemal Albayrak, AKP iktidarında cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlık yapmış birçok ismin bugün AKP ile yollarını ayırması hakkında şunları kaydetti: “AKP’nin bu durumundan ve icraatlarından rahatsız olanlar gerek üst seviyede, gerekse illerde mücadele alanlarını kaybettiklerinden istifa yollarını denediler. Başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış ve üst yöneticiler, hatta kuruculuk yapmış insanların hemen hemen çoğu partiden ayrıldı. Çünkü AKP artık yol arkadaşlarını gayri meşru işlerin temsilcileri ile değişti. Çıkar grupları oluşturuldu. Hiyerarşik düzenle 85 milyonun hakkı usulsüz ve kanunsuz imtiyazlılara verildi. Rant çete ortaklıkları oluştu. Bu halen devam etmektedir. Algı ve yanlış bilgilerle kamuoyu yanıltıldı. Çünkü hür basının çoğu yok edildi. Kişisel arzu ve istekleri ile kendilerine bu dünyada cenneti kurdular. Dışındakilere de yoksulluk, yasaklar, yolsuzluklarla cehennemi önerdiler. Kendi fetvacılarının ortaya attıkları din simsarları ile bu işleri meşru hale getirmeye yöneldiler.”

AKP içindeki istifalar gizleniyor

Fakıbaba’nın istifasıyla AKP içindeki huzursuzluğun su yüzüne çıkması ve diğer istifaların baskıyla veya başka yollarla engellendiği hakkındaki yorumlara ilişkin konuşan Albayrak “Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası ve öncesi huzursuzluğun olduğunu gösteriyor. Ancak böyle çok kişi var. Çıkarı olanlar, korkusu olanlar, halen dirisinden yararlanıp, ölüsünden de yararlanmak isteyenler var. Ancak yanlış zamanda, doğru yerde bulunmak isteyenlerin de sayıları artıyor. Bir milletin dörtte birini terör ithamıyla suçlu gösteren bir rejimin kirliliklerini ve hukuksuzluklarını görenler burayı terk ediyorlar. Bu hızlandı. Bunlar gizleniyor. Çok istifa var. Daha da artacak. Seçim sathında bunlar çoğalacak” dedi.

Vesayetin kölesi bir yönetim anlayışı oluştu

Albayrak, AKP’nin özellikle tek adam rejiminde 28 Şubat zihniyetine teslim olduğu ve onun politikalarını uyguladığı hakkındaki eleştirilere “AKP tek adam sistemini müzakere etmeden, egemen güçlerin, kirli yapıların algı ve yanlış bilgileri ile uygulamaya soktu. Çok insanımız da bunun sonuçlarını, böyle taraflarını göremedi. Çünkü algılar üretildi. Türk Tipi denildi. Refah denildi. Dış düşmanlarla mücadele ediliyor dendi. Muhaliflerin alanı baskı ve zulümlerle sınırlandırıldı. Aynı durum bugün halka sorulsa çoğunluk bu sistemi istemediğini söyleyecektir. Anketler de ortada. Kurallı yönetim kalktı, imtiyazlıların azınlık yönetimine dönüştü. Hukuk devletinin kuralları yok edildi. Müzakere kalktı. Asıl vesayet şu an başladı. 28 Şubat ve darbecilerin yönetiminden daha hukuksuz ve adaletsiz bir sistem inşa edildi. Asıl vesayetin kölesi bir yönetim anlayışı oluştu. Burada hukuk, meclis, saydamlık, kural, adalet yok edildi. Kirlilerin ve suçluların etkin olduğu bir idare tesis edildi. Güçler tek elde toplandı. Hiçbir kanun kurallara göre işlemiyor. Paralel yapılar oluştu. Güvenlik siyaseti ön planda kalarak sivilleşmeyi her alanda yok etti. Bağımlı yapılar, pasif itaatli köleler üretildi” dedi.

Rakiplerini potansiyel suçlu ilan ediyorlar

Erdoğan’ı ve AKP’nin bugününü eleştiren Kemal Albayrak şunları söyledi: “Erdoğan’ın siyasî hayatı mağdurları oynayarak geçti ve bu planı ortaya koyanların desteği ile bu günlere geldi. Çok masum insanlar hep bu sureti gördü. Siretini anlayamadı. Toplumun büyük kesimini kamu kaynakları ve çıkar için kullanılan imkânlar, dinî ve ideolojik söylemler yanılttı. Şu an gelecek akıbetlerini gördükleri için her yolu deneyerek gücün elden çıkmasını istemiyorlar. Hesap korkusu var. Her geçen gün bunların adaletsizliklerini gördükçe insanları yeni bir anlayış ve sisteme yöneliş, hukuk devletinin oluşması yönünde birleştiriyor. Bazen demokrasiler, yanlış yönetimlere, bazen de yanlışlıklar demokrasiye geçişlere vesile olur. İşte bu yüzden haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayan her millet ortak iyi ve faydada, evrensel değerlerde, TBMM’nin yetkilerinin arttırıldığı bir sistemde, tek adam rejiminden kurtulmanın yollarını ararlar ve meşru yollarla bir araya gelirler. Bu krizden kurtulma yollarının tüm demokratların birleşmesinden geçeceğini biliyorlar. Cumhur İttifakı bunu bildiği için tüm güç ve imkanları ile her alanda olduğu gibi muhalifler arasında kaos ve kargaşa çıkartmak için devlet imkanları ile müdahale ediyor. Hukuk bunlara işlemiyor. Rakiplerini potansiyel suçlu ilan ediyorlar.”

Ortak mitingler yapılmalı

Albayrak, 6’lı Masa ve ortak aday hakkında şunları kaydetti: “6’lı masanın tüm liderlerinin fedakarlık yapıp aday olmayarak siyaseti ve devleti bilen, diplomalı, denetime tabi olan, o makamın partisiz, uzlaştırıcı bir makam olmasını deklare eden bir aday çıkartabilirler. Böyle bir çalışmada Erdoğan’ın aday olacağını zannetmiyorum. Eğer liderler içinden bir aday çıkarılacaksa ilme ve verilere dayalı birliktelikle mutabakatın adayı olmalıdır. Yönetim kadrosunu liyakatli insanlardan oluşturup ortaklaşa ilan etmelidir. Anlaşma zemini geleceğe yönelik olmalıdır. Her Parti için geçmişin ayrımcı anlayışlarından kaçınmak gerekir. Çekişmeler olmamalıdır. İttifak ilkelerde uzlaşarak büyük illerde ortak mitingler yapmalı, heyecan vermelidir. Toplum kimi seçmeyeceğini söylüyor. Ama kimi seçeceğinde tereddütleri var. Güven ve samimiyet gerekiyor.”