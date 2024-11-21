Keyfî karar 3. kez yargıdan döndü

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Basın İlan Kurumu’nun gazetemiz için verdiği “resmî ilan yayınlama hakkını durdurma” kararının iptaline karar verdi.
İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Basın İlan Kurumu’nun gazetemiz için verdiği “resmî ilan yayınlama hakkını durdurma” kararının iptaline karar verdi. Gazetemizin Basın İlan Kurumuna karşı açmış olduğu ve kazandığı üçüncü davada mahkeme, davacının önceki mahkeme kararını gereğince uygulamadığını ve idarenin yeniden tespitler yapması gerektiğini belirterek, resmî ilan yayımlama hakkının durdurulmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Önemli bir emsal teşkil ediyor
Gazetemizin avukatı Mustafa Özbek karar ile ilgili şunları söyledi: "Yeni Asya olarak, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin önceki kararının gereğince uygulanmadığını, geriye dönük işlem tesis edilemeyeceğini belirtmiştik. Mahkeme, bu iddiaları kabul ederek, davacının resmî ilan yayımlama hakkının durdurulmasına dair işlemin iptaline hükmetmiştir. Bu karar, basın özgürlüğü ve idarenin işlem tesis ederken hukuka uygunluk ilkesine bağlı kalması açısından önemli bir emsal teşkil etmektedir."
NURSEZA PARLAKOĞLU - MUŞ