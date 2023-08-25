Keyfî yasak yine AYM’den döndü

Bazı cezaevlerinde Yeni Asya’ya uygulanan hukuksuz yasak için AYM genel Kurulu da “ifade özgürlüğünün ihlali” kararı verip tazminata hükmetti.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Fatih Seyis adlı mahkûmun "Yeni Asya gazetesini satın alma talebinin reddedilmesi" üzerine yaptığı hak ihlali ve ayrıca kötü muamele başvurusunu değerlendiren AYM Genel Kurulu, gazete talebinin reddedilmesi ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Karar Genel Kurul üyelerinin oybirliğiyle alındı.

78 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Kararda “İhlalin sonuçlarının bütünüyle ortadan kaldırılabilmesi için başvurucuya manevî zararları karşılığında ifade hürriyetinin ihlali nedeniyle 18.000 TL ve kötü muamele yasağının ihlali nedeniyle 60.000 TL olmak üzere toplam 78.000 TL manevî tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir” denildi.

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Keyfi yasak AYM’den yine döndü

AYM bir mahkumun Yeni Asya Gazetesi alma talebinin reddedilmesi ile ilgili ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu; bir mahkumun Yeni Asya Gazetesi alma talebinin reddedilmesi ile ilgili ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönünde karar verdi. Fatih Seyis adlı mahkum “Yeni Asya Gazetesi’ni alma talebinin reddedilmesi” üzerine Anayasa Mahkemesine kötü muamele ve hak ihlali başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğu yönünde kararını açıkladı. Kararda “Ödeme gücünden yoksun olduğu anlaşılan başvurucunun adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir” denildi. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın yer aldığı değerlendirme bölümünde şunlar söylendi: “Başvurucu; İnfaz Kurumu idaresi aracılığıyla, ücretini karşılamak suretiyle Yeni Asya gazetesini satın alma talebinin gerçeğe aykırı şekilde, yeterli talep olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürmüştür. Bakanlık, başvurucunun iddialarının temellendirilememiş şikâyet niteliğinde olabileceğini, esas yönünden ise belirtilen ilgili mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararlarının yapılacak tespit ve değerlendirmelerde dikkate alınması gerektiğini beyan etmiştir. Başvurucu, karşı beyanda bulunmamıştır. Başvuru, ifade özgürlüğü kapsamında incelenmiştir. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.”

İfade özgürlüğü ihlali

“Anayasa Mahkemesi Recep Bekik ve diğerleri ([GK], B. No: 2016/12936, 27/3/2019) kararında olay ve olguları somut başvuru ile benzer nitelikte olan bir başvuruyu inceleyerek uygulanacak anayasal ilkeleri belirlemiştir. Mahkeme, bu çerçevede süreli yayınların ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere teslim edilip edilmemesinde keyfiliği engelleyecek, aynı hukuki durumda olanlara aynı uygulamanın yapılmasını sağlayacak, açık, yol gösterici ve istikrarlı idari uygulamaları garanti edecek bir mekanizmanın bulunmadığı gerekçesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Her ne kadar Recep Bekik ve diğerleri kararından sonra 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenleyici işlemlerle bir dizi önlem alınmış ise de eldeki başvurunun söz konusu yasal ve uygulamaya dönük değişiklikten önceki müdahalelere ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple eldeki başvuru yönünden anılan kararda açıklanan ilkelerden ve ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

78.000 TL manevî tazminat ödenecek

Mahkumun tazminat talebi hatırlatılan kararda, “Başvurucu, ihlalin tespiti ile 996.000 TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Başvurucunun ceza infaz kurumunda bulunmadığı anlaşıldığından ihlalin sonuçlarınin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. İhlalin sonuçlarının bütünüyle ortadan kaldırılabilmesi için başvurucuya manevi zararları karşılığında ifade hürriyetinin ihlali nedeniyle 18.000 TL ve kötü muamele yasağının ihlali nedeniyle 60.000 TL olmak üzere toplam 78.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir. Başvurucu yeterli bilgi ve belge sunmadığından maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir” denildi.

Oy birliği ile karar verildi

Hükmün açıklandığı kısımda ise şunlar belirtildi: “Açıklanan gerekçelerle; Adli yardım talebinin KABULÜNE, 1. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, 2. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuya net 78.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE, Ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA, Kararın bir örneğinin bilgi için Düzce İnfaz Hâkimliğine (E.2018/1468, K.2018/1487 sayılı karar) GÖNDERİLMESİNE, Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 14/6/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.”