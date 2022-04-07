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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Keyfilik 800. gününde

07 Nisan 2022, Perşembe 01:56
YENİ ASYA’YA UYGULANAN HUKUKSUZ VE KEYFÎ İLAN AMBARGOSU 800 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR.

Anayasa Mahkemesi: İlan kesme hak ihlali

AYM KARARLARINA RAĞMEN

Eskişehir Milletvekili Çakırözer, AYM’nin “hak ihlali” kararlarına rağmen BİK’in gazetelere ilan cezaları vermeye devam ettiğini belirterek, Yeni Asya’nın 800 gündür ilân alamadığını söyledi.

DEMOKRASİDEN BAHSEDİLEMEZ

“Basın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmadan demokrasiden bahsedilemez. Hem erişim engellerine, hem ilan ambargolarına karşı, hem de gazetecilerin özlük haklarını koruyan bir paketi TBMM’den çıkarmamız lâzım.”

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Keyfîlik 800. gününde

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BİK’in gazetelere ilan cezası yağdırmaya devam ettiği belirterek, Yeni Asya’nın 800 gündür ilân alamadığına dikkat çekti.

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ilan kesme cezaları hakkında “hak ihlali” kararı vermesine rağmen, BİK’in gazetelere ilan cezası yağdırmaya devam ettiği belirterek, Yeni Asya’nın 800 gündür ilân alamadığını söyledi. 

Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıklayan Çakırözer, “AYM karar veriyor, BİK’e ‘Bu yaptığın hukuka aykırı, hak ihlali var’ diyor. Ama BİK hiçbir şey olmamış gibi en yüksek mahkemenin verdiği kararları yok sayıyor. Eylül 2019’dan bu yana Evrensel Gazetesi’ne yönelik uygulama. 925 gündür ilan alamıyor. Yeni Asya Gazetesi 800 gündür ilan alamıyor. Cumhuriyet’e son iki yılda 129 gün ilan kesme cezası verildi. BirGün Gazetesi’ne sadece Eylül 2021’de tam 22 gün ilan kesme cezası uygulandı” dedi.

Basın özgürleşmeden demokrasi olmaz

Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan kurumlar kervanına BİK’in de katıldığını söyleyen Çakırözer, “ AYM’nin ‘Basının özgürlüğünü ihlal ediyorsunuz’ kararına rağmen hukuksuz ilan kesme cezalarının sürmesi hukuk tanımazlıktan başka bir şey değildir. BİK’in gazetelere, RTÜK’ün kanallara verdiği cezalar ve her geçen gün artan haber ya da site erişim engellemeleri halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü engellemekte. Basın özgürlüğü önündeki engellere kaldırılmadan Türkiye’de demokrasiden bahsedilemez” dedi. 

Meclis’ten basın özgürlüğü paketi çıkaralım

Anayasa Mahkemesi’nin erişim engellerinin hak ihlali olduğu ve basın özgürlüğünün kısıtladığı yönündeki verdiği kararı da hatırlatan Çakırözer, “AYM’nin pilot kararı doğrultusunda TBMM’nin vahim hak ihlaline neden olan erişim engellemeleri konusunda özgürlükçü bir düzenleme yapması gerekiyor. Hem erişim engelleri, hem ilan ambargolarına karşı hem de gazetecilerin özlük haklarını koruyan yasal düzenlemeleri içerin bir paketi TBMM’den çıkarmamız lazım” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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