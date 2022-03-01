Keyfilik bitecek demokrasi güçlenecek

6 PARTİNİN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM İÇİN YAPTIĞI ORTAK ÇALIŞMA, LİDERLERİN KATILDIĞI TOPLANTIDA AÇIKLANDI.

HABER: MEHMET KARA

mkara@yeniasya.com.tr

ORTAK İMZA, YOĞUN KATILIM

CHP, İYİ Parti, DP, SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin Genel Başkanları, 12 Şubat buluşmasının ardından tekrar bir araya gelerek, mutabakat metnine ortak imza koydular. Toplantı farklı kesimleri temsil eden STK’lardan ve medyadan yoğun katılımla gerçekleşti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ VE İNŞA

CHS’nin kişiselliğe ve keyfîliğe yol açarak otoriter bir yönetim getirdiği vurgulanan mutabakat metninde, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan yeni sistemle geçmişe dönülmediği belirtilerek, “Bu yeni bir başlangıç ve inşadır” ifadesine yer verildi.

ETKİLİ MECLİS, TARAFSIZ YARGI

Metinde “Önerdiğimiz bu sistemde birey, temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum güçlendirilmekte; yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi hesap verebilir hale getirilmekte, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin güvenceler tam olarak tesis edilmektedir” denildi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

“Gazetecilere ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuat, AYM ve AİHM içtihatlarına göre yeniden düzenlenecek. Basın kartı verilmesinde meslek kuruluşları belirleyici olacak. BİK’in yapısı ve üye seçimi basın özgürlüğüne uygun şekilde değiştirilecek.”

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Keyfîlik bitecek demokrasi güçlenecek

6 siyasî partinin uzlaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ortak metninde keyfîliğin sona ereceği, demokrasinin güçleneceği vurgusu yapıldı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi temsilcilerinin uzlaştığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni” 6 siyasî partinin genel başkanının katıldığı ortak açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Bilkent Otel’de saat 13.30’da yapılan toplantıya siyasî partilerin genel başkanlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinden akademisyenlere yaklaşık 700 kişi katıldı.

Kapakla birlikte 23 sayfadan oluşan mutabakat metni “Giriş”, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin Temel Esasları” olmak üzere iki bölümden oluştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilân edilen OHAL şartlarında geçildiğinin anlatıldığı giriş bölümünde, sistemin yanlışlığı, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yönetimde kişiselliğe ve keyfiliğe yol açmış; Cumhurbaşkanı’na yasama, yürütme ve yargıyı güdümü altına alan çok geniş ve denetimsiz yetkiler tanıyarak otoriter bir yönetim yaratmıştır” sözleriyle anlatıldı. Mutabakat metninde iktidar ortaklarından gelen “Eskiye dönüş” yorumlarına da cevap verildi.

Yeni bir başlangıç olacak

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisi ile geçmişe geri dönülmediği, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan yeni bir sisteme geçileceği” ifade edildi. Geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak hazırlandığı ifade edilen model için, “Bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır” denildi.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin Temel Esasları”nın anlatıldığı ikinci bölümde de bu fark şöyle ifade edildi: “Sistemle katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi modeli amaçlıyoruz. Hükümet sistemimizde, millet iradesinin üstünlüğü ile yürütmede istikrar ilkelerini eşit şekilde esas almaktayız. Ülkemizin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden hareketle Meclis’i güçlendirirken hükümeti zayıflatmama, hükümeti güçlendirirken de Meclis’i zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz. Önerdiğimiz bu sistemde birey, temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum güçlendirilmekte; yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi ise hesap verebilir hale getirilmekte, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin güvenceler tam olarak tesis edilmektedir.”

Kayyım uygulamaları sona erecek

6 siyasi parti genel başkanının hayata geçirmeyi taahhüt edecekleri ana başlıklar şöyle oldu: Etkili ve katılımcı yasama: “Meclis güçlenecek, cumhurbaşkanının veto yetkisi kalkacak. İstikrarlı ve hesap verebilir yürütme. Bağımsız ve tarafsız yargı: HSK ikiye ayrılacak, AYM yeniden yapılandırılacak. Temel hak ve özgürlükler: baskıya son verilecek, din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak. Basın özgürlüğü: TRT, RTÜK yeniden yapılandırılacak, keyfi akreditasyona son verilecek Basın özgürlüğü kapsamında, gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuat, AYM ve AİHM içtihatları çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Basın İlân Kurumu’nun yapısı ve üye seçimi basın özgürlüğüne uygun şekilde yeniden düzenlenecek, kurumun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal ve yapısal değişiklikler yapılacak. Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyım uygulamalarına son verilecek. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilemeyecek. Görev suçları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan yerel yöneticilerin geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları da ancak yargı kararı ile mümkün olacak.”

HABER: MEHMET KARA

mkara@yeniasya.com.tr

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Önce hukuk, sonra eğitim

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları ile milletin endişelerini ortadan kaldıracak bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin içinden geldiği bir tarih var. Yeter ki büyüklüğüne denk bir kadro ile buluşsun. Siyasetin vazife de bu buluşmayı sağlamak. Önümüzdeki süreçte yarınlarla ilgili ümidimizi büyütmeliyiz” dedi. Adalet ve eğitimin sağlıklı işlemediğini dile getiren Uysal, “Gençler yarınlarıyla ilgili gelecek hayali kuramaz hale geldi. Biz gençlere eşit fırsatlara erişim vadediyoruz. Türkiye’nin bir numaralı meselesi ne derseniz iki şey sayarım; biri hukuk, ikincisi eğitim. Gelir adaletsizliği eğitim adaletsizliğine dönüştü. Üniversiteleri siyasetin arka bahçesi yapmak gibi bir niyetimiz yok” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz