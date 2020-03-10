KHK ile getirilen ‘ilâve tedbirler’ ifadesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, doğrudan OHAL KHK’ları ile uygulanan ilâve tedbirlere karşı dâvâ açma hakkını ortadan kaldıran kuralı iptal etti.

Mahkeme ilgili kanun hükmünde kararnamede yer alan “…ilâve tedbirler ile…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Kararda, “kamu görevinden çıkarma ya da kuruluşların kapatılması gibi tedbirlere bağlı olarak uygulanan tedbirlerdir. İlave tedbirlerin uygulanabilmesi için öncelikle kişi veya kuruluş hakkında kamu görevinden çıkarma ya da kapatma gibi OHAL KHK’larında öngörülen tedbirlerin uygulanmış olması gerekmektedir” denildi. Dâvâ konusu kuralla, herhangi bir ayrım yapılmaksızın OHAL KHK’larında düzenlenen bütün ilave tedbirlere karşı Komisyona başvuru yolunun kapatıldığı bilgisine yer verilen kararda, zorunlu olarak uygulanması gerekmeyen ilâve tedbirlerin hukuka uygun olup olmadığını değerlendirebilecek herhangi bir idarî ve âdlî yol da öngörülmediği vurgulandı.