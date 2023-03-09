KHK’lı aile yurda alınmadı

KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edilen depremzede M.Ç. ve ailesi Niğde’deki Sultan İkinci Kılıçarslan KYK yurduna alınmadı.

Gazete Duvar’ın haberine göre yaşadıklarını anlatan M.Ç., “Bizi yönlendirdikleri yer ailelerin kalmasına uygun bir yer değildi. Koğuş sisteminin olduğu, ortak tuvaletin banyonun olduğu bir yerdi. Burada kalamayacağımızı söyledim. ‘O yurtta yer var bizi neden oraya almıyorsunuz, lütfen alın’ dedim. ‘Biz alamayız’ dediler. Ben de cehennemime geri döneyim dedim ve Adana’ya cehennemime geri döndüm. Planım Niğde’de kalıp iki çocuğumu okula yazdırmaktı. Ama olmadı” dedi. Haber Merkezi

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