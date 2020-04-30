KHK’lı ailesine sağlık hizmeti yok

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen H.Ü. ve ailesinin yeşil kartı iptal edildi.

Şeker, tansiyon, kalp, uyku apnesi gibi kronik rahatsızlıkları bulunan H.Ü., yeşil kartının iptal edilmesindeki nedeni öğrenmek için yetkili kurumlara itiraz etti. Gelir tespiti için kaymakamlıktan, H.Ü. ailesinin evine gelen görevliler H.Ü.’nün eşine, ‘Eşiniz neden ihraç edildi, ne zaman ihraç edildi, cezaevinde kaldı mı?’ gibi sorular yöneltti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Aile, Çalışma ve Sosyal ve Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ailenin yeşil kartının neden iptal edildiğini sordu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal ve Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ailenin yardım taleplerinin neden reddedildiğini ve yeşil kartın iptal edilmesindeki amacı sordu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Gergerlioğlu, Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt istedi: H.Ü.’nün eşi ve çocukları için sosyal yardım talebinde bulunduğu ve reddedildiği iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa aile neden sosyal yardım alamamaktadır, ailenin yeşil kartı neden iptal edildi, aile KHK ile kamu görevinden ihraç olduğu için mi reddedilmiştir?