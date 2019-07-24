KHK’lı avukatlar için gözler Bakanlık’ta

Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin kararıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilip avukatlık başvurusu yapanlara yönelik verilen ret kararının iptalinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) yenilenen başvuruları kabul etmeye başladı.

TBB, daha önce reddettiği iki başvuruyu kabul ederek Adalet Bakanlığı’na gönderdi. KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle reddedilmişti Hakkında herhangi bir adlî ve idarî soruşturma ve kovuşturma olmayan davacının başvurusu, TBB tarafından KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle reddedilmişti. Mahkeme, KHK ile ihraç edilen eski hâkimin Adıyaman Barosu tarafından kabul edilen avukatlık ruhsatı başvurusunun TBB tarafından reddedilmesine yönelik iptal kararı vermişti. Mahkemenin kararında kamu görevinden ihraç edilmenin avukatlığa engel olmayacağı belirtilerek, avukatlığın kamu görevi değil, kamu hizmeti olduğuna vurgu yapılmıştı. Independent Türkçe’nin haberine göre mahkemenin kararı, TBB tarafından temyize götürülmedi ve kesinleşti. Bunun üzerine Ankara Barosu’na yaptığı başvuru kabul edilen ancak TBB engeline takılan eski subay Levent Mazılıgüney ve bir avukat adayı daha başvurularını yeniledi. TBB, Mazılıgüney ve diğer başvurucunun yeniledikleri talebi kabul ederek, Adalet Bakanlığı’na gönderdi.