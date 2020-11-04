KHK’lı sağlıkçılar iade edilsin

Türkiye’de koronavirüsü salgını başladığından beri 132 sağlık çalışanı öldü, 40 binin üzerinde sağlık çalışanı ise enfekte oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, Sağlık Bakanlığı’ndan ya da İl Sağlık Müdürlüğü’nden kaç sağlık çalışanının koronavirüsü tedavisi gördüğüne dair bilgi alamadıklarını kaydetti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Bursa’da sağlık çalışanı sıkıntısı yaşandığını belirten Açık, “Sağlık Bakanlığı Nisan ayında 16 bin çalışan aldı. Belki bu süreç içerisinde 30 bin kişi de emekliliğe ayrılmıştır. Bursa’da KHK ile en fazla ihraç edilenler, sendikalı sağlık çalışanlarıdır. Bu insanların suçsuz olduğu biliniyor. Sağlık çalışanlarının âcilen görevlerine iade edilmesi bu derde devadır” diye konuştu.

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