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16 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

KHK’lılar yokluğa mahkum edildi

16 Eylül 2022, Cuma 19:10
Hukukçu Dr. Günal Kurşun, iktidarın KHK’lileri yok olmaya davet ettiğini söyledi ve “İşinden ettiği insanlara sağlık hizmeti vermedi, çalışma, eğitim ve seyahat hakkını kısıtladı” dedi.

Günal, “15 Temmuz sonrasında OHAL dönemi boyunca toplamda 152 bin kamu çalışanının KHK’ler ile ihraç edildiklerini öğrendik. Bu sayıyı bir AB ziyareti sırasında AB’den aldık. Çünkü devlet kurumları bugüne değin tüm çabalara karşın toplam bir sayı vermekten hep kaçındı. Mesela en son bu sene temmuz ayında kaç kişinin ihraç edildiğini tam olarak bilemiyoruz. Çünkü Resmî Gazete ’de listeler yayınlanmıyor. Toplamda tam olarak sayısını bilemediğimiz binlerce insan son altı yılda temel vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldılar. Bu süreçte çalışma hakkı başta olmak üzere hukuksuz tutuklamalar yoluyla kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edildi; hukuka aykırı yargılamalar yoluyla adil yargılama hakkı görmezden gelindi. İfade özgürlüğünden mülkiyet hakkı ihlallerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’nın ihlal edilmeyen maddesi kalmadı” dedi. 

Vicdan kanatan çok acı hikâyeler var

gazeteduvar’ın haberine göre, bugün KHK’lilerin özel sektör de dahil olmak üzere çalışmalarına izin verilmediğine dikkat çeken Dr. Kurşun, “Özel sektörde zorlukla iş bulabilenlerin işverenlerine İl SGK Müdürlüklerinden telefon açılarak işten çıkarılmaları talep ediliyor, yeni pasaport verilmediği için de başka yere de gidemiyorlar. Aileler bölündü, eşler boşandı, en büyük zararı da çocuklar gördü. Özellikle kamuoyunun dikkatini çekmeyen küçük şehirlerde vicdan kanatan çok acı hikayeler var; anne ayrı baba ayrı cezaevinde, çocuklara anneanne-dede bakıyor, sokağa düşenler oldu. 110’dan fazla KHK’li ise yaşadığı baskıya daha fazla direnemeyerek intihar etti. Normal bir ülkede tüm bunların kan dondurması gerekir” ifadelerini kullandı.

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  • Arif

    16.9.2022 19:56:32

    Sadece KHK değil özelde çalışan ve sadece ev hanımı olan veya esnaf veya öğrenci veya emekli veya yaşlı...... o kadar dipsiz bir kuyu ki buna düğme basanlar bu kadar büyük bir faciayı öngördüler mi acaba merak ediyorum. Vebal noktasını düşünmüyorum bile çünkü hesap günü hepimiz için can yakıcı olacak azıcık az azıcık fazla vesselam

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