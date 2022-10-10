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10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

KHK’lının engelli çocuğuna aylık yok

10 Ekim 2022, Pazartesi 17:00
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmen Eyüp Çetin’in eşi Gülten Çetin’in yüzde 98 engelli olan oğlu Yakup Ali Çetin için başvurduğu engelli aylığı reddedildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, “Sosyal yardımın reddedilme kriterlerinden biri de yakınının KHK’li olması mıdır?” diye sordu. Ancak Ömer Faruk Gergerlioğlu’na Bakanlıklardan 24 gün boyunca cevap gelmedi.

gazeteduvar’ın haberine göre, Gergerlioğlu, önceki gün bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na, yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin’in ailesine engelli yakını aylığı verilmediğini, engelli Yakup’un daha da kötüleştiğini ve ailesinin çile çektiğini belirterek Bakanlıklardan 24 gündür cevap beklediğini hatırlattı.

Bakan, Gergerlioğlu’nu “kara propaganda yapmakla” suçladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün Gergerlioğlu’na cevap verdi. Gergerlioğlu’nu ‘kara propaganda’ yapmakla suçlayan Yanık, Yakup Ali Çetin’in annesinin yaptığı başvuruya olumlu cevap verildiğini belirtti. Ancak HDP’li Gergerlioğlu, Bakanlığın olumsuz cevap verdiği belgeyi paylaşarak Derya Yanık’a tepki gösterdi. Belgeyi paylaşan Gergerlioğlu, “İşte belge sn. Derya Yanık, yüzünüzde bir kızarma olur mu bilmem ama işte belge. Tweet atmadan önce attığınız iftirayı ve yalanı bir araştıracaktınız, insanı böyle mahcup ederler işte” dedi. Haber Merkezi

 

Haber Merkezi

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