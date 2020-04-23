KHK’lıya bin liralık yardım da yok

Eşi Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen G.S., hükümetin korona virüsü nedeniyle ihtiyacı olan ailelere verileceğini duyurduğu bin liralık yardımı almak için internet üzerinden başvuruda bulundu.

Ancak G.S.’ye, önceki yardım başvurularında olduğu gibi yine ret cevabı geldi. Eşiyle birlikte KHK ile ihraç edilen H.K. de başvurudan olumsuz cevap aldı. H.K., “Bir umudum vardı artık o da yok” diyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak yaşananlara tepki gösterdi. Gergerlioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a KHK’ ile ihraç edilmiş kişilerin sosyal ve ekonomik yardım taleplerinin neden reddedildiğini sordu. Gergerlioğlu, Selçuk’un cevaplaması istemiyle verdiği önerge şöyle: “G.S. isimli yurttaşın engelli maaşı aldığı ve geçinemediğinden ek yardım taleplerinde bulunduğu iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa G.S. isimli yurttaşın ek yardım taleplerinin reddedildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa G.S. isimli yurttaşın ek yardım talepleri neden reddedilmiştir? G.S. isimli yurttaşın engelli maaşı alanlara 1000 TL’lik yardım için başvurduğu ve reddedildiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa ret sebebi nedir?”

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