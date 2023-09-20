Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ. iktidarın kıdem tazminatını, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin bir parçası yapma hazırlığında olduğu hatırlatılırken, “Kıdem tazminatı iş güvencemizdir gasp edilemez” dedi.

AKP iktidarının büyük bir ekonomik krizi ülkemize yaşattığı vurgulanan Yeşildağ, “İktidar, ekonomik krizi fırsata dönüştürerek kıdem tazminatını gasp etmenin yollarını aramaktadır. İktidar, geçmişte olduğu gibi bugünde krizin yükünü emekçilere ödetmektedir. BUNLAR TESADÜF DEĞİL İktidar, kıdem tazminatını gündemine almıştır. Son günlerde; AKP’nin ekonomiye ilişkin hedef ve politikalarının yer aldığı üç yıllık orta vadeli programda (OVP) yer alan, 2024 yılının son çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi ile gündeme gelmesi tesadüf değildir. OVP’de doğrudan kıdem tazminatı ibaresi geçmese de tamamlayıcı emeklilik sistemi ile iktidar bir kez daha kıdem tazminatını ve kamusal emeklilik sistemini hedefe koymuştur” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - M. Yasin Aydın

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