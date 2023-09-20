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20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kılıçdaroğlu: Bizi dış güçlere şikâyet etmiş

20 Eylül 2023, Çarşamba 21:04
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 Dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş. Anlaşılan o ki, BOP Eş Başkanı olarak ülkemizi mülteci kampına çeviren, mahallelerimizin kimlikleriyle oynayan Erdoğan, ABD’ye şirin gözükmek için, bizi ve tüm muhalefeti ‘Dış Güçler’e şikâyet etmiş. Siyasi ve ahlaki meşruiyetini yitirmek, işte tam da budur. “Affedilir miyim, 3-5 Dolar koparabilir miyim” diye kapı kapı dolaşıp bizi şikayet eden bir kişiden, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaz!” 

 

Haber Merkezi

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