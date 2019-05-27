Kılıçdaroğlu linçini öven başkan yardımcısı görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi esnasında, yumruk atan Osman Sarıgün için Konya Karatay Belediyesi’nin resmî sosyal medya sayfasından paylaşım yapan Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran görevden alındı.

Sözcü’nün haberine göre, AKP’li Karatay Belediyesi’nin sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili Osman Sarıgün’ün fotoğrafıyla birlikte “Artık bizim de Ankara’da bir dayımız var” paylaşımı yapıldı. Belediye sayfasında 36 dakika kalan ve ardından silinen paylaşım ile ilgili Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın talimatıyla paylaşımı yapan Baran’ın sosyal medya yetkisi elinden alındı. Uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan Hüseyin Baran’ın işine son verildi.

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