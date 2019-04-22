Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırının faillerinden O.S'nin yakalandığı, 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden O.S'nin Sivrihisar'da yakalandığı, 5 şüphelinin ifade işlemlerinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırının faillerinden O.S'nin Sivrihisar'da gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili 5 şüphelinin de İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, "Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır." denildi.

AKP Sözcüsü Çelik: Osman Sarıgün ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların arasında ismi geçen Osman Sarıgün'ün, AKP'den ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

Levent Gök TBMM'yi göreve çağırdı

TBMM Başkanvekili Levent Gök de, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının sıradan bir protesto değil, organize bir terör eylemi olduğunu belirterek, "Sivas olaylarının bir benzeridir. Linç girişimidir. Orada can pazarı yaşanmıştır, hayatta kalmamız bugün mucizedir. Saldırının azmettiricileri, sorumluları hakkında TBMM de ortak refleks göstermelidir. Bunu yaparsak Türkiye'nin önünü açarız." dedi.

Şehit Babası Kırıkcı: Dışarıdan bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailece evlatlarını kaybetmenin derin acısı içinde olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı içinde bulunduğu koşullar nedeniyle görmediğini ifade eden Kırıkcı, "Kendi acımı yaşıyordum. Akrabalarım ve ailem oğlumun acısını yaşıyordu. Şehit babası olarak acımı tüm Türkiye paylaştı. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." diye konuştu.

Kırıkcı, akrabalarının yaşananlarla ilgisinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Amcamın oğlu, benim acılarımı daha fazla paylaşmıştır. Kılıçdaroğlu'nun gelip gelmemesiyle ilgili hiç haberimiz yok. Ben ancak şehidimle ilgilendim, naaşını gittim önce havaalanından, sonrasında GATA'dan aldım. Ondan sonra acımdan kendimi de kaybettim. Akrabalarım hep acı içindeydi. Benim cenazem için herkes gelebilir. Bu acımı tüm dünya ve Türkiye paylaştı. Benim acım için herkes gelebilir."

Kılıçdaroğlu'na vuran kişinin akrabaları değil mahalle sakinlerinden biri olduğunu anlatan Kırıkcı, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Kim ister böyle bir şey olmasını." ifadelerini kullandı.