Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

“Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik” diyen Sancar, “Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. İkinci tura kalmamasıdır” ifadelerini kullandı. Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Sancar, Kılıçdaroğlu’ndan temel beklentilerinin “barışa giden yolun açılmasında sorumluluk üstlenmesi” olduğunu, bürokraside ya da kabinede herhangi bir pozisyon için pazarlık yapmadıklarını söyledi. Haber Merkezi

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