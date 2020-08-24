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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Kim denetleyecek?

24 Ağustos 2020, Pazartesi 23:50
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulan ve İstanbul’da 500 polisin görev yapacağı “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü”nü kimin denetleyeceği merak konusu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul’da 500 polisin görev yapacağı “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” kurulması tartışmaya devam ediyor. TBMM İçişleri Komisyonu üyesi, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yarattığı travmaları Türkiye olarak yaşıyoruz” derken Gelecek Partisi, “Takviye Kuvvetlerin kuruluşu anayasal ve hukukî midir” diye sordu. Tüzün, Ankara’nın ardından İstanbul’da da, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşra teşkilâtı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına tepki gösterdi. Tüzün, sadece Cumhurbaşkanı kararıyla Takviye Kuvvet kurulduğunu, hiçbir gerekçe gösterilmediğini vurguladı. Tüzün, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yarattığı travmaları Türkiye olarak yaşıyoruz” dedi. Gelecek Partisi İçişleri Politika İzleme Kurulu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Anayasal ve hukukî midir?

Açıklamada şu sorular yöneltildi: “Takviye Kuvvetlerin kuruluşu anayasal ve hukuki midir? Neden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil de, cumhurbaşkanı kararıyla oluşturulmuştur? Takviye Kuvvetler Müdürlüğü çok rahatlıkla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulabilecekken, neden doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Dolayısıyla direkt merkeze bağlanmasındaki amaç nedir? Böyle bir yapı il idaresi kanununa ve polis vazife ve selahiyetleri kanununa uygun mudur? Bu kanunlara göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İl teşkilatları, İl valisinin gözetimi ve denetiminde İl Emniyet müdürlükleri olarak teşkilâtlanmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla idari yapımızda olmayan yeni bir durum ve yapı ortaya çıkmıştır. Bu durum kurumlar hiyerarşisi açısından sakınca oluşturmayacak mıdır? Direkt merkeze bağlanmasındaki amaç nedir? Bu yapı hangi kurum tarafından denetlenecektir?”

Ankara - Anka

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