Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, “Basın kartını tüm Avrupa’da olduğu gibi sendikalar vermelidir” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş dezenformasyon yasasının gazetecililere bir güvenlik sağlamadığını da vurguluyor. VOA Türkçe’nin ulaştığı Durmuş, “Basın kartı Türkiye’de uzun zamandır çok tartışılan çok konuşulan bir konu. Son yıllarda peş peşe çıkartılan yönetmeliklerle basın kartı komisyonun yapısını değiştirdiler ve kart almayı zorlaştırdılar. Bu yasayla birlikte basın kartlarına ulaşmak gazeteciler için imkansız hale gelecek. Neden bunu söylüyoruz? 9 kişinin içerisinde beş tane bürokrat olacak, iki tane başkanlık temsilcisi olacak ve meslek örgütleri temsilcisi olarak iki kişi yer alacak. Kimin gazeteci olduğuna bürokratlar karar verecek. Basın kartını tüm Avrupa’da olduğu gibi sendikalar vermelidir. Peki kart güvenlik problemini çözer mi? Maalesef çözmüyor çünkü iktidarımız habere düşman bir iktidar. Gazetecinin cebindeki karta bakmıyor. Hangi habere geldiğine bakıyor” diyor. Haber Merkezi

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