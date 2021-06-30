30 Haziran 2021, Çarşamba 17:00
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmelerinin ardından ihaleleri canlı yayınlamaya başladıklarını söyledi.
Bugüne kadar 1500 ihaleyi canlı yayınladıklarını aktaran Yavaş, “Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz bu durumdan çok memnunuz. Kimse benden ihale isteyemiyor. Doğrudan alımlar için de bir yazılım almak suretiyle alımları piyasaya açtık. Bu sistemi şu anda tüm belediyede yaygınlaştırıyoruz” dedi. Cumhuriyet’in haberine göre Yavaş, boru ihalesini 400 bin kişinin izlediğini belirterek asfalt çalışmaları ve su borusu tamiratlarını da canlı yayınlamayı planladıklarını kaydetti.
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