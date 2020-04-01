Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Kimse endişe etmesin, planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından bağışların toplandığı hesaplarına bloke konulan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) açıklama geldi.

Independenturkish’in haberine göre, ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “kimsenin endişe etmemesi gerektiğini, planlanan yardımlara devam edileceğini” bildirirken. “İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir. Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da sosyal medyadan açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek. Sen de destek ol!#BirlikteBaşaracağız. Bağış bilgileri için; https://birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri, sosyal medya hesapları aracılığıyla yardım kampanyası başlatmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ile gönderilen genelgede yerel yönetimlerin yardım toplayamayacağı ifade edilmiş, belediyelerin hesaplarına bloke konulmuştu. Buarada, İBB Hukuk Müşavirliği, genelge ile paraların toplandığı hesaplara haciz konulması kararı için yürütmeyi durdurma ve iptal dâvâsı açtı.