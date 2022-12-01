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Kimse işlemediği suçtan dolayı cezalandırılamaz - İltisakın hukuk devletinde yeri yok

01 Aralık 2022, Perşembe 10:08
MAZLUMDER’DEN İÇİŞLERİ BAKANINA: İLTİSAK GİBİ MUĞLAK BİR KRİTER ÜZERİNDEN YAPILAN SUÇLAMALAR KABUL EDİLEMEZ.

OHAL’İN HUKUKSUZ UYGULAMALARI

“İBB’de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibat/iltisakına dair kaydı var” diyen Bakana Mazlumder’den cevap: “Muğlak kriterlerin sıradanlaştırıldığı, yakınlarının fiilleri üzerinden insanların suçlandığı ve ‘hain, terörist, devlet düşmanı’ ilan edildiği OHAL sürecindeki hukuksuz uygulamaları hatırlatıyor.”

HUKUK DEVLETİNDE KABUL EDİLEMEZ

“ ‘Yakını’ tabiri, suçların ve cezaların şahsîliği ilkesine aykırıdır. Yakınının işlediği suçtan dolayı kimse sorumlu tutulamaz. ‘İltisak’ ise muğlak bir kriter olup, herkesin her şeyle suçlanabileceği bir zemin doğurur. Böyle muğlak bir kriter üzerinden yapılan suçlamalar hukuk devletinde kabul edilemez.”

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Kimse işlemediği suçtan dolayı cezalandırılamaz - İltisakın hukuk devletinde yeri yok

MAZLUMDER’den yapılan açıklamada, “İltisak gibi muğlak bir kriter üzerinden yapılan suçlamaların hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu beyan ederiz” denildi.

MAZLUMDER, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör ile bağlantısı var” açıklamasına tepki gösterdi. MAZLUMDER’den “İltisak” Gibi Muğlak Bir Kriter Üzerinden Yapılan Suçlamalar Kabul Edilemez” başlığıyla yapılan açıklamada, “26.11.2022 tarihinde İBB’ye personel alımlarına ilişkin değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan 1.668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. İlgili açıklama, muğlak kriterlerin sıradanlaştırıldığı, yakınlarının fiilleri üzerinden insanların suçlandığı ve “hain, terörist, devlet düşmanı” ilan edildiği OHAL sürecindeki hukuksuz uygulamaları hatırlatmaktadır” denildi.

Suçun şahsîliği ilkesine aykırı

Açıklamanın devamında, “Açıklamada yer alan “yakını” tabiri, suçların ve cezaların şahsiliği ilkesine açıkça aykırıdır; hiç kimse işlemediği bir suç nedeniyle cezalandırılamaz. Bu temel ilke, bir yakınının irtibatı nedeniyle kimsenin suçlanamayacağını da içermektedir. Hukuk devleti, yönetenlerin düşüncesine göre cezaların değişmediği ve kişilerin var olan kurallar karşısında kendisini güvende hissettiği devlettir. “İltisak” ise muğlak bir kriter olup, herkesin her şeyle suçlanabileceği bir zemin doğurmaktadır. MAZLUMDER olarak: - “Yakınının” işlediği suçtan dolayı kimsenin sorumlu tutulamayacağını hatırlatır- “İltisak” gibi muğlak bir kriter üzerinden yapılan suçlamaların hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu beyan ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Aslan ÖZDEMİR - İSTANBUL

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