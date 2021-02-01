Kimse kayyım rektörle çalışmak istemiyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör olarak atanan Melih Bulu yüzünden hiçbir akademisyenin rektör yardımcılığı, danışmanlık ve genel sekreterlik tekliflerini kabul etmediği ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucularından Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri sürüyor. Bulu’nun atanmasından sonra istifa eden yöneticilerin ardından boşalan rektörlük kurulunda, Bulu ile beraber çalışmayı kabul eden bir rektör yardımcısı henüz bulunamadı. 300’e yakın Boğaziçi Üniversitesi hocası ise Bulu’nun görevi bırakması için yürütülen çalışmalarda görev dağılımı yaptıklarını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü saat 12’de sırtlarını Rektörlük binasına dönerek atanmış Melih Bulu’yu protesto ediyor ve Bulu’nun istifasını talep ediyor. Akademisyenler, 29 Ocak Cuma itibarıyla 20’nci nöbeti gerçekleştirdi. Nöbetin ardından yapılan açıklamada, bu hafta da Boğaziçi Üniversitesi’nde hiçbir akademisyenin rektör yardımcılığı, danışmanlık ve genel sekreterlik tekliflerini kabul etmediği; üniversite senatosunun ve yönetim kurulu üyelerinin de Prof. Dr. Melih Bulu ile görüşmediği açıklandı.

Üniversiteler demokratik olmalı

BBC Türkçe’ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi’nde Akademisyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün öteden beri akademisyenler tarafından seçimle belirlendiğini belirterek, Melih Bulu’nun rektörlüğünün ‘meşrû olmadığını’ ve üniversite içerisinde kabul görmediğini söylüyor: “Akademisyenler seçim olmasını savunuyor ve üniversitenin özerk, özgür ve demokratik bir kurum olması gerektiği ilkemizin arkasında duruyor. Zaten Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve mezunlarının bu ilkelerin arkasında durmaması nadirdir. Maalesef eski öğrencimiz Bulu, bu istisnanın bir örneğidir.”

Rektör kurulundakiler istifa etti

Melih Bulu’nun atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektör Kurulu’ndaki bu kadrolarda aralarından Rektör Danışmanı Zafer Yenal’ın da bulunduğu kişiler istifa etti. Bütün fakültelerdeki dekanların eski ve seçilmiş rektörlerden oluştuğunu, senatonun da hâlâ görevde olduğunu söyleyen Candan, “Rektör kurulundaki arkadaşların hepsi istifa etti. Şu anda üniversitenin en tepedeki yönetim kadrosu boş. Bir tek, üniversite tarafından kabul edilmeyen eski öğrencimiz var, ama birlikte çalışacağı yönetim kadrosu yok” diyor. Candan, akademisyen olmanın ifade hürriyetinin arkasında durmayı ve özerk üniversiteyi savunmayı gerektirdiğini belirterek, “Bu mücadeleler akademiye içkin mücadelelerdir ancak Boğaziçi’nin tüm bileşenleriyle bu kadar çok ayağa kalkacağını ve başka üniversitelere de ilham veren bir mücadeleye dönüşeceğini tahmin edemezdim” diyor.