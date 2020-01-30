Kimse yargının üstünde değil

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, “Yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Kararlarının gereklerini harfiyen yerine getireceksiniz. Kimse yargının üstünde değildir” dedi.

HABER: SEDAT SERDAR

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Ceza Hukukçusu Ersan Şen HaberTürk’te “Nedir Ne Değildir?” programına konuk oldu. Şen, Eski Korgeneral Metin İyidil’e FETÖ dâvâsında beraat kararı verilmesine rağmen tutukluluğunun devam etmesini eleştirdi. “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin önünde ciddî bir sorun var” diyen Şen, şöyle devam etti: “Bu sorun da; Ankara’da bir mahkemede beraat etmiş bir sanık şu anda tutuklu. Türkiye Cumhuriyeti’nde veya dünya üzerinde bana bunun bir örneği gösterilebilir mi? UYAP kayıtlarına bakıldığında zannediyorum şahıs beraat etmiş sanık konumunda. Beraat etmek demek şu demektir: Bir mahkeme mahkûmiyet kararı verebilir, beraat kararı verebilir. Bu mahkeme mahkûmiyet kararı vermişse onunla ilgili kanun yoluna gidersiniz. Kanun yolunda da mahkeme değerlendirmesini yapar, kanundan yetkisini alır, kanunda gösterileni uygular beğenmiyorsanız 2 dereceli yargılamada, birçok suç bakımından temyiz merciine gidersiniz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nde biz öyle sıkıntılı bir örnekle karşılaştık ki, bazı arkadaşlar bunu normalleştirmeye gayret ediyorlar. Bu tehlikeli bir durumdur.”

Hukuk devletinde hukuktan şaşamazsınız

Şen bu tür uygulamaların yargı mensuplarını tehlikeye atacağını söyleyerek, “Beraat kararı sonrasında başlayan, hoş olmayan, yargı mensuplarını hedef alan ve yargı mensuplarını kuvvetler ayrılığında, bağımsız, tarafsız yargının süjesi olmaktan uzaklaştırabilecek tehlikeli bir yola gidiyoruz biz. Buna dur dememiz lâzım. Başka çare yok. Netice itibariyle siz oraya yargıç olarak tayin ediyorsunuz, onlara anayasa, kanunlar dahilinde yetki takdim ediyorsunuz. Ardından duruşma açsın veya açmasın yetkisini kullanıyor, beraat ettiriyor, tahliye ediyor. Beraat ettiği halde tutuklu tutmaya devam ediyorsunuz. Bunun dünya üzerinde örneği var mı? Empati yapın. “Bu istisna, bunlar olabilir” gibi gerekçeler kabul edilemez. Hukuk devletinde hukuktan şaşamazsınız. İsimler üzerinden gitmeyin, usûl önemli. Bir kısmın beğenmediği bir karara imza atmış. Bu kararın gereğini yerine getireceksin. Getirmediğin takdirde başka olumsuz örneklere yol açarsın. Ayrıca bu hâkim ve savcıları sıkıntıya sokarsın” dedi.

Kararların gerekleri yerine getirilmeli

Yargının bağımsız olması gerektiğini ifade eden Şen, şunları söyledi: “Şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nde beğenin veya beğenmeyin ceza muhakemesi kanununun ilgili hükümlerine dayanarak yetki kullanmış bir mahkeme var. Ve biz anayasanın 2, 11,9, 138. Maddelerinde demişiz ki yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Kararlarının gereklerini harfiyen yerine getireceksiniz. Kimse yargının üstünde değildir. Bunun adına da kuvvetler ayrılığı demişiz. Yargı kimsenin memuru değil. Eğer burada yok hükmünde bir karar verilmişse onun da gereğini yapacak yer vardır. Onun gereğini yapacak yer de Yargıtay. Yargıtay diyelim ki yarın bir gün bir dairesi veya ceza genel kurulu, birilerinin itiraz edeceği bir karar aldığında ne yapacağız? Onun dairesini mi alacağız? Türkiye Cumhuriyeti’nde görevli, yetkili bir mahkemenin verdiği kararın yerine getirilmemesi, o beraat kararının tanınmaması mümkün müdür?”