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22 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Kimse yargıya emir veremez

22 Eylül 2023, Cuma 00:10
AYM BAŞKANI ARSLAN: ANAYASAYA GÖRE HİÇBİR MERCİ VEYA KİŞİ MAHKEMELERE TALİMAT VEREMEZ, TELKİN VE TAVSİYEDE DAHİ BULUNAMAZ.

YARGI KONTROL ALTINDA OLURSA

“Hukukun kişilerin adaleti tesis ederek hak ve özgürlükleri koruyacak şekilde uygulanması bağımsız yargının varlığına bağlıdır. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin de zorunlu bir sonucudur. Yargının diğer devlet erklerinin kontrolü altında olması hak ve özgürlüklerin sonu olur.”

HZ. ÖMER’İN YAZDIĞI MEKTUP

“Hâkimin tarafsızlığı konusunda taraflarda kanaat oluşması çok önemlidir. Bunun için hâkimin çok dikkatli olması gerekir. Hz. Ömer, Basra'ya hâkim tayin ettiği Ebu Musa’ya, hâkimin önüne gelen davada taraflara bakışlarında bile eşit davranması gerektiğini belirtmiştir.”

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Kimse yargıya emir veremez

AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Ankara’da düzenlenen bir programda yargı bağımsızlığı mesajı verdi. Arslan,  “Bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan bırakın hukuk devletini aslında devlet bile olmaz” dedi. Salı günü Ankara’da katıldığı bir panelde yaptığı açıklamada, Arslan, “Yargı bağımsızlığı sadece hukuk devletinin değil, kuvvetler ayrılığı ilkesinin de zorunlu bir sonucudur. Kuvvetler ayrılığı, yargının yasama ve yürütmenin müdahalesinden uzak olmasını gerektirmektedir. Yargının diğer devlet erklerinin kontrolü altında olması hak ve özgürlüklerin sonu olur” diye konuştu.

Hak ve özgürlüklerin sonu olur

Arslan şunları söyledi: “Devlet, tanımı icabı toplumun hukuk kuralları zemininde örgütlenmiş halidir. Şiddet tekeli olarak devletin meşruiyeti hukuka bağlıdır. Hukukun kişilerin adaleti tesis ederek hak ve özgürlükleri koruyacak şekilde uygulanması da bağımsız yargının varlığına bağlıdır. Öte yandan, yargı bağımsızlığı sadece hukuk devletinin değil, kuvvetler ayrılığı ilkesinin de zorunlu bir sonucudur. Kuvvetler ayrılığı, yargının yasama ve yürütmenin müdahalesinden uzak olmasını gerektirmektedir. Yargının diğer devlet erklerinin kontrolü altında olması hak ve özgürlüklerin sonu olur.”

Tarafsızlık şart

Arslan, esasen yargı bağımsızlığının, hâkimin tarafsızlığını sağlamanın da ön şartı olduğuna dikkat çekti. Hâkimin tarafsızlığının onun tarafların leh ve aleyhlerinde bir düşünce ve önyargıya sahip olmamasını ifade ettiğini anlatan Arslan, şu görüşleri dile getirdi: “Hâkimin tarafsız olduğu konusunda taraflarda bir kanaatin oluşması çok önemlidir. Bunun için hâkimin çok dikkatli olması, elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutması gerekir. İslam’ın Dört Halifesinden ikincisi olan Hz. Ömer, Basra’ya hâkim olarak tayin ettiği Ebu Musa’ya yazdığı mektupta hâkimin önüne gelen davada taraflara bakışlarında bile eşit davranmak suretiyle karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.”

Tavsiye ve telkinde bile bulunamaz

Anayasa’nın 138’inci maddesinin “yargı dışı aktörlere yönelik açık ve kesin bir dille uyarılarda bulunduğunu” da dile getiren Arslan, bunların başında “müdahalesizlik anlamında negatif yükümlülüğün” olduğunu kaydetti. Arslan, “Buna göre hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz. Anayasamız yasama organı için bu müdahale yasağını özel olarak düzenlemiştir. Görülmekte olan bir dava hakkında yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin olarak parlamentoda soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz” dedi.

Hukuk devletinin gereği yapılmalı

DW Türkçe’nin haberine göre yargı bağımsızlığı konusunda toplumsal algının önemine vurgu yapan AYM Başkanı, “Mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsız ve tarafsız olmaları yetmez, öyle olduklarının da bilinmesi gerekir. Bu nedenle hukuk devleti yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı görünümüne zarar verecek davranışlardan kaçınmayı gerektirmektedir” ifadelerini kullandı. “Yargı mensuplarının kirlenmemiş ve prangasız bir vicdana sahip olmaları” gerektiğini kaydeden hukukçu, “Bu kuşkusuz kolay değildir, zira hiçbirimiz steril bir dünyada yaşamıyoruz. Ne var ki, hâkimlik tam da böyle bir ortamda ter temiz bir vicdanla adaleti tesis etmeyi gerektiren bir meslektir” dedi.

Haber Merkezi

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