Kimsiniz de kartları iptal ediyorsunuz?

Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmeyen basın kartları gündeme geldi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Gazetecilerin kimliğini iptal etmek iletişim başkanlığının işi mi? Böyle bir kartın iptali acaba ileride bu arkadaşlarımızın nüfus kâğıtlarını iptale kadar gider mi?” diye sordu. Gazeteciliğin bir meslek olduğunu ve o mesleği tanıtım kartının da basın kartı olduğunu söyleyen Sertel, “Eğer o arkadaşların bir suçu yoksa o kartı taşıması kadar doğal bir şey yok. Yani nüfus kâğıtlarını iptal etme noktasında ‘Öyle saçma bir şey olur mu?’ diyebilirsiniz, o zaman, gazetecilerin kimliğini iptal etmek saçma bir şey değil mi? Kim karar veriyor gazetecilerin kartlarının iptaline? ‘Sen gazetecisin’ ya da ‘değilsin’ deme yetkisi kimde? Yani soruyorum, o kişiler kimler? Ve onlara soruyorum: Siz kimsiniz de gazetecilerin kartlarını iptal ediyorsunuz?” diye konuştu. Sertel’in sorusunu cevaplandıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay basın kartlarında değişim yapılmasının en önemli nedeninin, usulsüzlük ve sahte kart kullanımının önüne geçmek, basın kartının prestijini artırarak basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle beraber, tüm kartların yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıktığını bildirdi.

Ankara – Fatih Karagöz