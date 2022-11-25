KİPTAŞ’tan teklif: Riskli yapılar için de kampanya düzenlenmeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce Gölyaka’daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kamu kurumlarına birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Kurt, “Biz kamuya hep şu çağrıda bulunduk; ‘Gelin, bu işi birlikte yapalım’. Çünkü bu işin altından tek başına büyükşehir belediyesi veya KİPTAŞ kalkamaz. Kamunun da kamu otoritesinin de bu sürece paydaş olması, hatta bu işi sahiplenmesi lazım. Bununla ilgili de çağrılarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Nedir bu çağrımız? Nasıl ‘sosyal konut’ kampanyalarında uygun ödeme planıyla vatandaşlarımıza ev sahipliği yapabiliyorsa kamu; aynı şekilde, özellikle büyük kentlerdeki riskli yapı stoğunu eritmek için bu kampanyaların riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza da yapılmasını biz talep ediyoruz. Düzce’deki depremi çok ama çok ucuz atlattık. Saat 04.00’te oldu; gece herkes evindeyken. Allah korusun, İstanbul’da beklenen büyük depremi yaşasaydık şu an çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik” dedi.

İstanbul - Anka