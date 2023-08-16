Ekonomik krizle birlikte artan kira fiyatları, her geçen gün büyüyen sosyal bir yaraya dönüştü. Yaşanan kira kaosuna bir an önce çözüm bulunması isteniyor.

Fahiş kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

Karşılıklı mağduriyet var - Mahkemeden önce arabulucu

Ev kiralarında yüzde 25, iş yeri kiralarında yüzde 57,45 olarak belirlenen artış oranına rağmen ev ve iş yerlerindeki fahiş fiyat artışı vatandaşı mağdur ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre temmuz ayı kira artış oranı %57,45 olarak belirlendi. Ancak konutlarda kira artışında yüzde 25 sınırı olduğu için bu oran sadece işyerleri için uygulanıyor. Son dönemde yüzde 25 artış sınırı ev sahipleri ve kiracılar arasında büyük tartışmalara yol açıyor. Kira fiyatlarının çok hızlı artmasından şikayetçi olan üreticiler kiralık yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay: “Üretici, arsaların kira fiyatlarındaki artış sebebiyle kiralık işyerlerine yöneldi. Kiralık iş yerlerinde talebin artmasıyla beraber arzda sıkıntı yaşanıyor. Bu da iş yerleri kiralarının artmasını beraberinde getirdi. Üretici kârlılık oranının düşmesinden şikayetçi. Yapacakları üretimi artırmayıp mevcut olanı korumaya yöneleceklerinden bahsediyorlar” diye konuştu.

Fiyat uçurumu açılıyor

Geçen yıl ile bu yılki kira fiyatları arasında uçurum gittikçe açılıyor. Düğün sezonu içinde olunması ve okul döneminin yaklaşmasıyla ev bulma sıkıntısı gittikçe artıyor. Bir hafta içinde hatta günler içinde bile kiralar ciddi oranda yükselebiliyor. Örneğin İzmir’de geçen hafta 12 bin olan kira bu hafta 15 bin olarak karşımıza çıkabiliyor. Arsa ve tarlaya pandemi sonrası artan ilgi, konut fiyatlarının yükselmesiyle hız kesmeden devam ediyor.

Artan fiyatlar nedeniyle ev alamayanlar arsa ve tarlaya yöneliyor. Yılın ilk yarısı konut satışları yüzde 22 gerilerken, arsa ve tarla satışları ise arttı. Yılın ilk altı ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.1 düşüşle 565 bin 779 olarak gerçekleşti. İstanbul Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, ofis, dükkân, arsa ve tarladan oluşan konut dışı gayrimenkul satışı ise 800 bine yaklaştı. Bunun da büyük çoğunluğunun arsa ve tarla olduğu öngörülüyor.

Konut satışları yüzde 44,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Trakya’da geçen haziran ayında 4 bin 237 konut satıldı.Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Tekirdağ bölgesindeki illerde de konut satışları haziran ayında geçen yıla göre yüzde 50‘ye yakın düştü. Haziran ayında Edirne’de 498, Tekirdağ’da 2 bin 043 ve Kırklareli’nde 370 konut satıldı. 2022 yılının haziran ayında Edirne’de 842, Tekirdağ’da 3.873 ve Kırklareli’nde ise 795 konut satılmıştı. Altınay, “Deprem riski taşımayan ilimiz olarak açıklandıktan sonra insanlar göç dalgası oluşturdu ve yatırımlarını Trakya’ya yaparak değerlemesini sağladılar” dedi.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL