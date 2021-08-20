Kiralamaya milyarlar gitti

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2015 yılında eli sıkılığıyla tanınmış teknokrat kökenli Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bütçede çerez parası bile değil” diye tanımladığı kara taşıtlarının kiralama, bakım, onarım ve satın alımı için iktidarın 15 yılda 14 milyar 297 milyon lira harcandığını ortaya koydu.

Sözcü’nün haberine göre Bingöl, sadece taşıt kiralaması için harcanan paranın 4 milyar 859 milyon lirayı bulduğuna dikkat çekerek, “15 yılda kara taşıtlarına yapılan toplam harcamanın dolar karşılığı ise 5 milyar 404 milyon liradır. Ne zaman tasarruf tedbirlerinden bahsedilse, makam aracı saltanatına son verileceğinden dem vurulur, ama yollarda kırmızı plakalı veya çakarlı lüks makam araçları azalmaz, hep artar. Vatandaş otomobil sahibi olmak istediğinde bir tane kendisine, iki veya üç tane devlete alırken, birileri devlet kesesinden en lüks ithal araçlara biner. Bu, cari açığın artmasına katkı pahasına yapılır” dedi.

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