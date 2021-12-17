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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Kirasını ödeyemeyenlerin sayısı arttı

17 Aralık 2021, Cuma 20:31
BAZI EV SAHİPLERİNİN EK ZAM TALEPLERİ, KİRACILARI ÇARESİZ BIRAKIYOR.

“Başımı sokayım da bir şekilde öderim” diyerek yüksek kiralara “evet” demek zorunda kalanlar, ödeme zorluğu çekiyor. Yüksek enflasyonda kirayı yetersiz bulan ev sahipleri de ek zam peşine düştü. Kiracı krizi derinleşiyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa da kirasını ödeyemeyenlerin arttığına dair bilgilerin kendilerine geldiğini söyledi. ”Geçen seneden beri sürekli olarak “Bu kiralar kolay kolay ödenmez. Hukuksal sorunlar yaşanabilir” dediğini hatırlatan Aşa, “Çünkü 7-8 hatta 10 bin liraya kiraya verilen 2+1 daireler var. Kim ödeyebilir bu kiraları?” diye sordu.

independentturkish’in haberine göre, Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanvekili Avukat Rıdvan Yıldız, yakın zamanda aşırı kira artışlarının görüldüğünü kaydederek, “Çoğu kiracı uzun vadede ödeyemeyeceği kira sözleşmelerini imzaladı. Kiracıların başka bir yolu da yoktu açıkçası. Rayiçlerin çok üzerinde bir artış yaşandı. Bir yere yerleşeyim de sonrasına bakarım dendi. Ev sahipleri de yüksek kira getirisi düşüncesiyle kiracının durumuna bakmaksızın kiraya verdiler. Kiracılar 1-2 ay idare edecek borçlar buldular ancak uzun vadede bu kira bedellerinin ödenmesi mümkün değil” yorumunu yaptı. Yıldız, “Türkiye’nin gelir düzeyi belli. Şimdiden kiracılar ödemekte zorlanmaya başladılar ki zaten bunun böyle olacağı belliydi. 2-3 ay sonra kira bedellerinin ödenememesi daha da yaygın hale gelecek” dedi.

Haber Merkezi

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