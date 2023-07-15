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16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Kiraya ‘yüzde 25 zam sınırı’ 1 yıl uzatıldı

15 Temmuz 2023, Cumartesi 17:00
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeyle konut kiralarında yapılacak artışları yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

Genel Kurul’da, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yanı sıra bazı vergilerde artış öngören düzenlemeler getiren 29 maddelik ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor. Kabul edilen 23’üncü madde ile; konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi

 

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