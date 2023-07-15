Kiraya ‘yüzde 25 zam sınırı’ 1 yıl uzatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeyle konut kiralarında yapılacak artışları yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

Genel Kurul’da, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yanı sıra bazı vergilerde artış öngören düzenlemeler getiren 29 maddelik ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor. Kabul edilen 23’üncü madde ile; konut kiralarında uygulanacak kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.