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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kirchner: Türkiye’de sistem 1950 öncesini andırıyor

08 Mayıs 2019, Çarşamba 20:30
Türkiye uzmanı Magdalena Kirchner, Türkiye’deki mevcut siyasî gelişmelerin Türkiye’deki tek parti dönemini hatırlattığını söyledi.

Kirchner, “Şu andaki sistem 1950 öncesini andırıyor ve sadece çoğulculuk görüntüsü vermek için muhalefet partilerinin de var olmasına izin verilen, seçimler yoluyla iktidar değişimine izin verilmeyen, tek parti dönemine benziyor. Ne yazık ki Türkiye’yi artık işleyen bir demokrasi olarak tanımlama imkanı kalmıyor” dedi. DW’ye konuşan Magdalena Kirchner, “YSK üyelerine baskının çok büyük olduğu çok açık. İlginç olan AKP’nin ilk yıllarında AKP’ye karşı izlenen yöntemleri, bugün AKP’nin muhalefete karşı kullanması. Hatırlarsanız o dönemdeki iktidar, AKP’yi seçim başarılarından doğan haklardan mahrum bırakmak için farklı kurumları, mahkemeleri, kurulları kullanıyordu” hatırlatmasında bulundu. 

 

Kılıçlar çekildi, kırmızı çizgi aşıldı 

Kirchner şöyle devam etti; “AKP’nin tekrarlanacak İstanbul seçimlerini yasal, meşru yollarla kazanma şansı nedir diye baktığımızda, bu kadar kısa sürede seçmenleri kendisine oy vermeye ikna etmesinin çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Erdoğan bu kadar kısa sürede yatırımcıları ikna edip ekonomiyi düzeltebilecek mi, İstanbul halkının sorunlarını çözebilecek mi? Bu süre zarfında seçmen AKP’ye oy vermeye ikna edilemeyeceğine, ama kaybetmek de bir opsiyon olarak kabul edilmediğine göre manipülasyon dışında pek de bir seçenek kalmıyor... Ama dediğim gibi artık kılıçlar çekildi, kırmızı çizgi aşıldı, Erdoğan artık ailesinin çıkarlarını, ekonomik çıkarlarını da koruyacak olanlarla yola devam edecek. Seçimlerin yenilenmesi kararının Türkiye ekonomisine etkisi tam bir felaket. Yabancı yatırımcıların, geriye kalan, zaten çok sınırlı güveni de böylelikle yerle bir olmuş gibi. Çünkü hükümetin ekonomide istikrar için çözmesi gereken adımları çözme iradesine sahip olmadığı düşünülüyor, başka konulara odaklandığı, atması gereken adımları erteleyeceği görülüyor.”

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