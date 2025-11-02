"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2025 PAZAR

Kirli hava çocukları hasta ediyor

02 Kasım 2025, Pazar 10:13
Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), kuruluşunun 10. yılında İstanbul’da “Çocuklar İçin Temiz Hava Sempozyumu” düzenledi.

Sempozyumda Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 237 binden fazla 5 yaş altı çocuğun, kirli hava nedeniyle can verdiği kaydedildi. THHP Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, “Ülkemizde ölüm sebepleri arasında hava kirliliği beşinci sırada. 2021’de 538 yenidoğan kirli hava nedeniyle can verdi. Hava kirliliği önlenebilir bir halk sağlığı problemi” dedi. Platformun sunulan raporda ve sempozyumda sunulan bildirilerde şu noktalara dikkat çekildi: “Özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan çocuklar en büyük risk grubunda. Araştırmalar, gebelikte kirli havaya maruz kalmanın çocukluk çağı kanser riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koyuyor. Hava kirliliği, çocuklarda zatürre, bronşiolit, astım ve alerjik hastalıkların temel nedeni. Her yıl 33 milyon bebek RSV virüsüne yakalanıyor, 100 bini bu nedenle ölüyor” 

