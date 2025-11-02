Kirli hava çocukları hasta ediyor

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), kuruluşunun 10. yılında İstanbul’da “Çocuklar İçin Temiz Hava Sempozyumu” düzenledi.

Sempozyumda Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 237 binden fazla 5 yaş altı çocuğun, kirli hava nedeniyle can verdiği kaydedildi. THHP Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, “Ülkemizde ölüm sebepleri arasında hava kirliliği beşinci sırada. 2021’de 538 yenidoğan kirli hava nedeniyle can verdi. Hava kirliliği önlenebilir bir halk sağlığı problemi” dedi. Platformun sunulan raporda ve sempozyumda sunulan bildirilerde şu noktalara dikkat çekildi: “Özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan çocuklar en büyük risk grubunda. Araştırmalar, gebelikte kirli havaya maruz kalmanın çocukluk çağı kanser riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koyuyor. Hava kirliliği, çocuklarda zatürre, bronşiolit, astım ve alerjik hastalıkların temel nedeni. Her yıl 33 milyon bebek RSV virüsüne yakalanıyor, 100 bini bu nedenle ölüyor” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.