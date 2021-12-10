Kırmızı çizgi 4 bin TL

Asgarî Ücret Tesbit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgarî ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik şartların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgarî ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, “Asgarî ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira’dır” dedi. Ntv’de yer alan habere göre komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgarî ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti. Komisyonun 4. toplantısı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Haber Merkezi

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