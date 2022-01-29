Kısıntı elektrikte kalktı, doğal gazda % 20 devam

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, sanayide uygulanan elektrik kısıtlamasını dün kaldırdı.

Türkiye, İran’dan gelen doğal gazda yaşanan kesinti yüzünden büyük bir enerji problemi ile baş başa kaldı. Doğal gaz tedarikinde yaşanan bu sıkıntının yansımaları ise ilk olarak ağır sanayide kendini gösterdi. Zira Türkiye, bu süreçte elindeki gazı daha dengeli dağıtabilmek için öncelikle gaz talebinin en yüksek olduğu sanayi bölgelerinde kullanılan enerjiyi kısıtlama kararı aldı. DW Türkçe’nin haberine göre, ilk olarak 21-31 Ocak tarihleri arasında sanayide kullanılacak doğal gaz kullanımının yüz 60 sınırlandırıldığı açıklandı. Daha sonra da enerji talebini daha dengeli karşılayabilmek adına 24 Ocak gününden itibaren bütün organize sanayi bölgelerinde 3 günlük elektrik kısıntısı uygulanacağı bildirildi.

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Bakanlıktan açıklama

Cuma akşamı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama ise sanayicilerin beklediği haberi ihtiva ediyordu. İlk olarak sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla son bulacağı açıklandı. Duyuruda, doğal gazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürüleceği kaydedildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den (BOTAŞ) gelen açıklamaya göre ise, İran’dan Türkiye’ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığı belirtildi.

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