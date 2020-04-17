Kısır döngüye dur diyelim

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, “Hukuktan, adaletten uzaklaştıkça daha da kötüleşecek, daha da fakirleşeceğiz ve birbirimizi daha da kıracağız. Gelin, bu kısır döngüye hep birlikte dur diyelim” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis Genel Kurulunda Türkiye’nin adalet karnesine ilişkin konuştu. Yeneroğlu, “Bu konuşmayı ülkemizin son dönem yaşadığı adaletsizlik ve hukuksuzluklardan duyduğum derin üzüntüden dolayı yapıyorum. Hukuktan, adaletten uzaklaştıkça daha da kötüleşecek, daha da fakirleşeceğiz ve birbirimizi daha da kıracağız. Gelin, bu kısır döngüye hep birlikte dur diyelim” dedi.

“Hepimiz birer vekil olma sorumluluğun ve bilinciyle milletimizi temsil ediyoruz” diyen Yeneroğlu, “Ancak Ülkemizde adalet diye çığlıklar atılırken nasıl adil olmayan bir ceza infaz kanunu meclisten çıkabiliyor. Kurşun atanları mafya ve çetelere cömert davranırken nasıl olur da aleyhimize tweet atan vatandaşlarımıza, bizi eleştiren aydınlara karşı kin besleyip infaz paketinde bile gaddarlık yapabiliyoruz. Birilerinin kinine ortak olup nasıl bir vakıf üniversite sınavı el koymak için el kaldıra biliyoruz. İnancımız, vicdanımız, adalet anlayışımız buna nasıl izin veriyor? Peki, haksızlık karşısında susanın nasıl tarif edildiğini okumadık mı?” diye sordu.

MİLLET, SÜRÜ KABUL EDİLİYOR

15 Temmuz ve sonrasını hatırlatırken, “Kendileri için ‘Allah affetsin’ diye işin içinden çıkarken yasalara aykırı herhangi bir eylem içerisinde bulunmamış insanların yaşadıkları zalimliklere karşı nasıl susabiliyorsunuz?” diyerek şöylr devam etti: “Maalesef gelinen noktada meclis bir tiyatro, bizler birer figüranız. Kendilerini ortaçağ kalıntısı paternalist bir anlayışla kuvvetler ayrılığının üstünde görenler Yasama’yı da aslında sadece rahatsız eden bir formalite olarak kabul ediyor. Sözde kurtarıcıların kutsandığı bir ülkede elbette hukukun üstünlüğü iddiası ayaklar altında ezilir. Ülkemde kuvvetler ayrılığı ilkesi temel hak ve hürriyetler yaygın olarak ihlal ediliyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinde tepiniliyor. Bazen kürsülerden, çoğu zaman telefonla hakimlere ve savcılara talimatlar veriliyor. Hakimlere ve savcılara talimat veren ülkede adalet olur mu? Üniversiteler, vakıflar, dernekler sindirilmiş. Millet sürü olarak kabul ediliyor. Medya kontrol altına alınmış. Toplumun farklı kesimleri şeytanlaştırılıp birbirine kırdırılıyor. Ve insanlar sık sık hain ilan ediliyor. Kin ve nefret beslenerek büyütülüyor. Hukuktan, adaletten uzaklaştıkça daha da kötüleşecek, daha da fakirleşeceğiz ve birbirimizi daha da kıracağız. Gelin, bu kısır döngüye hep birlikte dur diyelim.”

İstanbul – Yeni Asya

