Kişisel veriler sızdırıldı mı?

Bir internet sitesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik, adres, telefon numarası, tapu ve banka hesap bilgilerinin de bulunduğu özel bilgilerine erişilebilmesi üzerine DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un cevaplaması için TBMM’ye soru önergesi verdi.

Benzer iddiaların geçtiğimiz sene de gündeme geldiğini söyleyen Yeneroğlu, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sorduğu soruların cevapsız kaldığını söyledi. Yeneroğlu, Adalet Bakanı Tunç’a şu soruları sordu: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplu olarak kimlik bilgilerinin ve diğer kişisel verilerinin ele geçirildiği veya sızdırıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise veriler kimler tarafından ele geçirilmiş veya hangi kurumlardan sızdırılmıştır? Bu durumun tespiti için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? İstanbul - Recep Bozdağ

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