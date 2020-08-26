Kısıtlamalar yeniden gündemde

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 ilde yapılacak düğün ve nikÂhlar, en fazla 1 saat içinde tamamla kararıyla kısıtlamaları yeniden gündeme taşıdı.

İçişleri Bakanlığı, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Düğünlere en fazla 1 saat müsaade

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikâhlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak. Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh merasimlerine katılması yasaklanacak. Her nikâh merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos’tan itibaren uygulanmaya başlanılacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adlî işlemler başlatılacak.

Ankara – aa

18 yaş altı ve 65 yaşa kısıtlama

Kahramanmaraş’ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 18 yaş altındakilere saat 21.00’den sonra umuma açık alanlara girmeme, 65 yaş ve üstündekilere de merasimlere katılmama kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumî Hıfzıssıhha Meclisinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ek kararların alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “18 yaş altı genç ve çocuklarımızın saat 21.00’dan sonra umuma açık yerler, parklar gibi alanlara veli ve vasisi olmaksızın girişinin kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ise düğün, nikah, nişan gibi merasimlere gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaannesi harici katılımının kısıtlanmasına karar verilmiştir.” Açıklamada, idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereği idari işlemin kaymakamlarca tesis edileceği kaydedildi.

Kahramanmaraş – aa