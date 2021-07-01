Kısıtlamanın son saatlerinde 52 bin lira ceza yazıldı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde 13 kişiye toplamda 52 bin 650 lira idarî para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerine kadar denetim yaptı. Ekipler, saat 22.00 itibariyle uygulama noktalarında ‘izin belgesi’ ile ‘HES kodu’ kontrollerini başlattı. Denetimlerde kısıtlamaya uymayan 13 kişiye de toplamda 52 bin 650 lira idarî para cezası uygulandı.

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