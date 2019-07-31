Kişiye endeksli sistem yanlıştır

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU: ERDOĞAN’IN ELİNDEKİ GÜÇ ÜLKENİN TEMEL YAPILARINA ZARAR VERDİ. AKP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDAĞ: BİZE UYMAYAN BU SİSTEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ ZARURET.

Parti temel değerlerden saptı

Davutoğlu: “Partimiz bir zamanlar adalete, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verirdi. Ancak son üç yılda bu temel değerlerden sapıldı, bunlar gözardı ediliyor. Bu durum parti tabanında ve yönetiminde rahatsızlık meydana getirdi. Yeni sistem siyaseti zayıflattı.”

Korkarak çözüm bulunamaz

“ÜLKENİN otoriter bir rejime sürüklenmesi konusunda sık sık uyardım. Yozlaşma ve nepotizm tartışması başlatmayı bilinçli olarak hedefledim. Çünkü eski bir başbakan olarak ben korkarsam vatandaş konuşamaz. Konuşmak ve düşünmekten korkarsan bir çözüm bulunamaz.”

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Tarihî birikimimize de uymuyor

Selçuk Özdağ: “Tarihî birikimimiz açısından da bu sistem bize uygun değil, Osmanlı ve Selçuklu’da sultanın yanında mutlaka bir veziriazam, yani başbakan olmuştur. Tamamen kişiye endeksli bu sistem yanlıştı, bir ihtiyacın sonucu da değildi ve değiştirilmesi zorunludur."

Parti kurarak hain olunmaz

(Erdoğan’ın “Boş çuval gibi devrilecekler” sözüne) “Boş çuval ise bu korku, telaş niye? Tehdit bizi korkutmaz, tam aksine daha da cesaretlendirir. Kimse parti kuruyor diye hain olmaz. İmanda teklik, siyasette çoğulculuk esastır. Parti dinî bir kurum veya din değildir.”

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Sistem yanlıştır

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “(CuMhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu sistem yanlıştı, bir ihtiyacın sonucu da değildi; tamamen kişiye endeksli bir sistemdir ve değiştirilmesi zorunludur” dedi.

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP’nin özgürlükçü ve demokrat yanını kaybettiğini, artık toplumun hayallerine değil korkularına hitap ettiğini kaydetti. Özdağ, yeni sistemi de eleştirerek değişmesi gerektiğini de belirtti. Cumhriyet’in haberine göre Özdağ, Cumhurbaşkanı ve parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın “Boş çuval gibi devrilecekler” ve “Bu ihanetlerin içerisinde olanlar en ağır bedeli öder” sözlerine de yanıt verdi.

AKP, DİNÎ BİR KURUM DEĞİL

“Boş çuval ise bu korku, telaş niye?” diye soran Özdağ, “Biz tehditle, riskle dolu bir hayatın içinden geliyoruz, tehdit bizi korkutmaz tam aksine daha da cesaretlendirir. Kimse parti kuruyor diye hain olmaz. İmanda teklik, siyasette, fikir ve düşünce de çoğulculuk esastır. AK Parti dinî bir kurum veya doğrudan doğruya din değildir ki oradan ayrılan hain olsun. Yeryüzünde İslâm’ı temsil eden kişi veya kurum da yok. Bugün uygulanan politikaların yanlışlığı ortaya çıktığına göre, farklı yolları denemenin gerekliliği de kendiliğinden anlaşılır. Nobranlık, vefasızlık yapmak istemiyorum, yoksa bu hain lafına vereceğim çok cevap var” ifadelerini kullandı.

SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Başkanlık sistemini de eleştiren Özdağ şunları kaydetti: “Hiçbir başkanlık sisteminde yakın akrabalar bakan olamaz; işte ABD, var mı böyle bir şey. Tarihi birikimimiz açısından da bu sistem bize uygun değil, Osmanlı’da da Selçuklu’da da sultanın padişahın yanında mutlaka bir veziri azam, yani başbakan olmuştur. Bu sistem yanlıştı, bir ihtiyacın sonucu da değildi; tamamen kişiye endeksli bir sistemdir ve değiştirilmesi zorunludur.”

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Başkanlık sistemi temel yapılara zarar verdi

Kulislerde yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP’yi yaygın bir mutsuzluğun sardığını ifade etti. Davutoğlu, partinin temel değerlerinden saptığını ve bunun partinin temeli ve yönetiminde rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.

T24’ün haberine göre Davutoğlu, “AKP bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verirdi. Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor” dedi. Davutoğlu başkanlık sistemini de eleştirerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın elindeki gücün Türkiye’nin “temel yapılarına zarar verdiğini” ve ülkedeki “siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu” dile getirdi.



UMUTLU DEĞİLİM

Hâlâ bir AKP üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir “sorumluluk hissettiğini ancak “çok umutlu olmadığını” söyledi. Pitel, Davutoğlu’nun kuracağı konuşulan yeni parti için bir takvimin belirlenmediğini aktardı. Financial Times’ın Türkiye muhabiri Pitel, eski başbakanın Türkiye’nin şu anki dış politikasının mimarı olmakla eleştirildiğini ve muhalefetteki bazı isimlerin Davutoğlu’nun başbakanlığı bıraktığı zaman insan hakları ile ifade özgürlüğüne sert engeller koyulmuş olduğunu söylediğini yazdı. Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere, “Ben birçok gazeteciyi korudum. Fikirlere ve entellektüel özgürlüğe saygı duyulması gerektiğini söyledim” diye cevap verdi.