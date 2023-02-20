'Kıyamet gibiydi, her yer yıkılmıştı'

En ağır yıkımın olduğu yerlerde günlerce çalışan Bingöl İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi yaşadıklarını Artı Gerçek’e anlattı.

Maraş depremi, yıkımın yoğun olduğu illerin dışında da çevredeki birçok şehirde hissedildi. Sarsıntının yaşandığı şehirlerden biri de Bingöl’dü. Sabaha karşı meydana gelen depremin sarsıntısıyla uyanan insanlar, evlerini terk edip sokağa çıktılar. Yoğun kar yağışının olduğu saatlerde insanlar uzun bir süre evlerine giremedi. O sırada aileleriyle birlikte depremin şokunu yaşayan arama kurtarma ekibinin üyeleri, İtfaiye Müdürlüğü’nün çağrısı üzerine Diyarbakır’a gitmek için hızlıca hazırlıklara başladı. Bingöl’den yola çıkan ekip yaklaşık iki saat sonra Diyarbakır’daydı. Zaman kaybetmeden oradaki ekiplerle koordine olup, çalışmalara başladılar. İlk gittikleri enkaz, Serin-2 Apartmanıydı. Ekip üyeleri o anları “kıyamete düşmüş gibiydik, her yer yıkılmıştı” diye anlatıyor. Serin-2 Apartmanında tek çalışan ekip Bingöl ekibiydi. Dokuz katlı bina tamamen yıkılmış, enkaz altında onlarca kişi kalmıştı. Enkazın etrafı yakınlarını arayan insanlarla doluydu. Haber Merkezi

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